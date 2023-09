Gabon: Le Général Oligui Nguema a échangé avec les Ministres du Travail et du Commerce

Libreville, le 25 Septembre 2023-Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Chef de l'Etat a reçu ce jour en audience mesdames Solange Marthe Guiakie et Patricia Djipano épouse Mouloungui respectivement ministre du Travail et de la Lutte contre le Chômage et ministre du Commerce, des PME/PMI chargé des Activités Génératrices de Revenus.

Les questions relatives au fonctionnement desdits ministères ont été au centre des échanges entre le Chef de l'Etat et les deux membres du gouvernement. A l'écoute, le Président de la Transition a exhorté ses hôtes à mettre en place des mécanismes innovants qui permettront de faciliter le processus de transition au sein de leurs administrations respectives.

En outre, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema dont l'une des priorités est la lutte contre le chômage a donné des directives au ministre du travail afin de matérialiser l'insertion et la réinsertion des gabonais et des gabonaises. Aussi, a-t-il instruit l'amélioration des conditions de travail au sein des administrations et des entreprises.