Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Septembre 2023

Niger : Retrait des troupes françaises- Le Cnsp salue la décision de Macron

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) du Niger a salué la décision du président français Emmanuel Macron sur le départ d'ici la fin de l'année des troupes françaises, a rapporté dimanche soir la télévision nationale citant un communiqué.« C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien », a précisé le communiqué, ajoutant que « toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays devront quitter la terre de nos ancêtres, qu’ils le veuillent ou non ». Il y a deux semaines, M. Macron avait répété que la France ne pouvait se coordonner qu'avec le gouvernement légitime du Niger, et non avec les putschistes. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Coopération avec l’Ue- Le vice-président de la Commission chez Patrick Achi

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a échangé le lundi 25 septembre 2023, avec une délégation de la Commission de l’Union Européenne (Ue), conduite par son Vice-président Margaritis Schinas. La rencontre qui a eu lieu en présence notamment du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, ainsi que du Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Touré Mamadou, a été le lieu d’évoquer la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Ue. « L’Union Européenne et la Côte d’Ivoire défendent les mêmes principes, les mêmes valeurs, nous sommes du même côté. Il n’y a pas de doute, la qualité de cette coopération sera renforcée dans les années qui viennent », a indiqué Margaritis Schinas, au terme de la rencontre. (Source : Fraternité Matin)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Une vingtaine de terroristes neutralisés

Dans un communiqué rendu public ce lundi 25 septembre 2023, l’armée informe qu’une opération du Groupement d’unités mobiles d’intervention (Gumi) et des Volontaires pour la défense patrie (Vdp) a permis de neutraliser plus d’une vingtaine de terroristes, de capturer certains et de détruire leurs lieux de refuge. ( Source : aouaga.com)

Madagascar : Vie de la Nation- Quand le Sénat refuse la présidence par intérim du pays

Après leur déclaration commune du 11 septembre 2023 blâmant la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), dix candidats à l’élection présidentielle issus de l’opposition remettent le couvert ce 13 septembre 2023. Cette fois-ci, ils vont plus loin dans leur stratégie d’instrumentalisation. En plus de confirmer leur défiance à l’égard de la HCC, ils contestent le gouvernement sous sa forme actuelle.Ils appellent aussi le peuple à se lever - “peuple? qui semble justement bien sourd à ce type d’appels, très peu concerné par le discours incendiaire et hors sol de ces oppositions. Ils demandent enfin à la communauté internationale de ne pas être complice des violations de la loi et de prendre des mesures. En cause ? Le refus du Président du Sénat d’assurer la présidence par intérim de Madagascar. En plus des 11.043.836 électeurs qui veulent accomplir leur devoir civique, d’autres groupes et personnalités considèrent que les élections sont la seule issue possible : la société civile, le secteur privé, les chefs religieux et traditionnels, Transparency International et les Partenaires Techniques et Financiers, sans oublier tous les pays étrangers qui ont participé au financement du “Basket Fund? (Source : Fatmat.info)

Sénégal : Port de Dakar- Commerçants et industriels annoncent une grève générale

L'Association des commerçants et industriels du Sénégal a lancé une grève générale à partir du lundi 25 septembre 2023, et elle se poursuivra jusqu'à nouvel ordre, a-t-on appris de Sene Web. Lors d'une conférence de presse, ce collectif regroupant des commerçants, des transporteurs et des transitaires a présenté sa plateforme revendicative exigeant la satisfaction totale de plusieurs demandes.Parmi les revendications figurent la suppression des rubriques non homologuées sur la facturation, la suppression de la facture de surcharge, le non-respect des camionneurs et des délais de livraison, la mise à disposition de la facture 72 heures avant l'arrivée du navire, et la décongestion du port, entre autres. Le collectif demande que les promesses qui leur ont été faites par le Premier ministre Amadou Ba il y a deux mois soient entièrement satisfaites. À défaut, ils envisagent de passer à des actions plus fortes. (Source : adakar.com)

Gabon : Diplomatie- Renforcement des liens parlementaires entre la Russie et l’Afrique, y compris le Gabon

La Douma d'État Russe a pris, le lundi 23 septembre 2023, une décision significative visant à renforcer les liens parlementaires entre la Russie et les pays africains, notamment le Gabon, a-t-on appris de Gabon Review. La Douma d'État Russe a décidé d'augmenter considérablement le nombre de groupes d'amitié parlementaires dédiés aux pays africains, passant de 2 à 15. Cette décision reflète l'engagement de la Russie à renforcer les liens avec les parlementaires africains et fait suite aux retombées du dernier sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Elle est également le résultat des échanges fructueux entre les autorités russes et africaines. (Source : alibreville.com)

Benin : Après le drame de Sèmè-Kraké- Un enfant retrouvé vivant sous un corps calciné

Au milieu des corps et des dégâts matériels causés par l’incendie de Sèmè-Kraké, un enfant a pu s’en tirer. L’incendie ravageur qui a plongé Sèmè-Kraké dans la tristesse n’a pas tout consumé sur son chemin. Quelques heures après le drame, on révèle la découverte d’un rescapé miraculeux qui a échappé à la fureur du feu.Un enfant d’environ 5 ans a été retrouvé vivant sous un corps calciné. Selon l’une de ses proches qui s’est confiée à Bip radio, « il va bien. »

Par ailleurs, sa mère est portée disparue. Selon les parents, elle serait probablement décédée près de l’enfant, car tous les deux avaient l’habitude d’être à l’intérieur de l’entrepôt. (Source : acotonou.com)

Togo : Dette togolaise cette semaine- La Bceao va racheter 100 milliards Fcfa de titres

La Banque centrale des États de l’Afrique de l'ouest (Bcéao) envisage d'injecter 993 milliards Fcfa dans l'économie de la zone Uémoa entre les 25 et 26 septembre, dans le cadre de son vaste programme de rachat de titres de dette publique, qui est à sa deuxième phase. La première s’étant tenue en juin 2023 dernier. Le Togo, membre de l’union, verra ainsi 100 milliards FCFA de ses titres rachetés lors de cette opération. Cette manœuvre s'inscrit dans une démarche que la Bcéao qualifie de "cash neutre". Ainsi, les investisseurs, majoritairement des banques de la sous-région, devront préalablement souscrire à de nouveaux titres émis par les États membres pour bénéficier du rachat de leurs anciens titres. « Cette hausse du taux directeur rend l'emprunt plus onéreux pour les États. Le rachat de ces titres pourrait offrir un certain équilibre, en stabilisant la demande et en aidant à maintenir des coûts d'emprunt plus gérables, » analyse un acteur financier régional. (Source : alome.com)

Mali : Elections présidentielles- Le gouvernement annonce un léger report

« Après un examen minutieux du chronogramme des réformes politiques et électorale et en considérant la détermination sans faille de Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, président de la transition, Chef de l’Etat, d’effectuer un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, après avoir mené des réformes politiques institutionnelles prioritaires, le gouvernement de la transition informe l’opinion qu’il décide d’organiser, exclusivement, l’élection présidentielle, pour sortir de la transition » Extrait d’ un communiqué du gouvernement malien publié ce jour, sur abamako.com. Selon cette note, « Les autres élections feront certainement l’objet d’un autre chronogramme qui sera établi par les nouvelles Autorités, sous les directives du nouveau Président de la République. Toutefois, les dates de l’élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 04 février 2024 (premier tour) et le dimanche 18 février 2024 (second tour) éventuellement, connaîtront un léger report, pour des raisons techniques, notamment : a) la prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l’augmentation de délais entre les 2 tours des élections présidentielles »

Guinée : Cellou Dalein-Sidya Touré - Des tractations pour un retour conjoint

Les deux s’étaient concertés avant de quitter leurs résidences respectives en février 2022. En exil depuis plus d’un an, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré vont-ils opérer un retour coordonné ? Bien qu’aucune date n’ait encore été annoncée, l’idée d’un retour conjoint des deux anciens Premiers ministre commence à germer dans les états-majors des formations politiques. Le but serait de réserver un accueil triomphal aux deux leaders politiques. Qu’en est-il réellement ? Africaguinee.com a cherché à comprendre le « vrai du faux ».« C’est une idée qui a commencé à émerger dans les différents états-majors des partis politiques et même des formations sociales, dont les leaders se retrouvent en exil. Ils estiment aujourd’hui qu’il est important, vue que désormais il est permis aux guinéens de se retrouver, de se mobiliser, d’aller recevoir de façon triomphale leurs leaders, que nous puissions aussi, à notre tour voir comment est-ce qu’on pourra apprécier les modalités de leur retour collectif et de façon concertée qu’on puisse organiser leur réception. Et je suis de ceux qui estiment que c’est une très bonne idée d’aller dans ce sens-là, étant donné que nous avons des soucis pour que réellement le dialogue soit ouvert à quelques mois de la fin de la transition », a glissé Fodé Baldé, membre de la cellule de communication de l’Ufr. (Source : africaguinee.com)