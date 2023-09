Angola: Le Gouvernement apprécie le plan d'inclusion et de soutien aux personnes handicapées

Luanda — La Commission de Politique Sociale du Conseil des Ministres a examiné aujourd'hui, lundi, une proposition de plan d'inclusion et de soutien aux personnes handicapées 2023-2027.

Le plan prévoit des programmes et des actions pour soutenir les personnes handicapées, en promouvant leur protection et une meilleure et plus grande intégration sociale.

Les données indiquent qu'en Angola il y a 656.257 personnes handicapées, ce qui représente 2,5 pour cent de la population du pays.

De ce nombre, 365.547 se trouvent en milieu urbain et 290.710 en milieu rural.

Les décrets présidentiels n° 237/11 du 30 août sur la Politique en faveur des personnes handicapées et n° 238/11 du 30 août sur la Stratégie de protection des personnes handicapées et d'autres diplômes juridiques établissent l'accès des personnes handicapées à l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, à l'emploi, l'exonération de l'impôt sur les véhicules à moteur, logement, bourses, entre autres.

Malgré l'existence de ces diplômes légaux, l'accès difficile au marché du travail formel et les barrières architecturales sont les principales difficultés rencontrées par les personnes handicapées.

Sous la direction de la ministre d'État chargée des Affaires sociales, Dalva Ringote, la commission a également évalué le projet de diplôme qui établit les normes relatives au processus de formation spécialisée dans le Service National de Santé, visant à permettre aux diplômés en soins infirmiers d'exercer de manière autonome et techniquement différenciée leur profession, dans un domaine de la santé, en leur conférant le diplôme de spécialisation correspondant.