Afrique: La FAFUSA appelle la présélection pour la CAN'2024

Lubango — L'entraîneur national de futsal, Marcos Antunes, a convoqué samedi, à Lubango, 30 joueurs visant la qualification pour la CAN'2024.

La convocation comprend les athlètes Laélcio, Carlos Neto, Francisco Gabriel et Sebastião Paula (Clínica Sagrada Esperança), Nelson Pereira, Helber, Levy, Guga, Paulo Ricardo, Osvaldo Carvalho et Tito Manuel (Maculusso), Kliverth, Pedro Fernandes, César Muhondo, António Dias, Vadilson Silva et Nuno dos Santos (RNT).

Osvaldo Kaluanda, Klinsman Barata, Any et Adérito (JCY), Dinilson. Inácio (Gr. dos Craques do Ombaka), Custódio dos Santos (Macovi), Bráulio Fontoura et Gaspar Celestino (Desportivo da Chela), Bustah (Estrelas do Palácio), Reveldinho Santos et Daniel Diogo (4 de Junnho), Honres Santo (RNA) et Bruno Mendes (Doutromundo FC) complètent la liste.

Dans des déclarations à la presse à l'issue des Championnats nationaux (hommes et femmes), qui se sont terminés samedi (23 septembre), l'entraîneur Marcos Antunes a souligné que son rôle n'était pas de choisir les meilleurs joueurs, mais de former la meilleure équipe.

Selon lui, " il y a beaucoup de qualité" dans le football en salle en Angola et cet appel apporte un peu d'innovation, d'irrévérence et de jeunesse.

Il a indiqué que la phase de préparation débuterait mardi (26), à Luanda, pour huit ou neuf jours, en attendant le tirage au sort de la CAF.

%

"L'objectif est de convaincre les joueurs que nous devons gagner. Quoi qu'il arrive, nous devons être en CAN et viser le Championnat du Monde", a-t-il souligné.

Concernant les championnats nationaux, Marcos Antunes a déclaré avoir remarqué l'évolution des joueurs et des entraîneurs, dans un processus que suit la fédération.

Il a toutefois ajouté que le travail devait se poursuivre et briser le mythe selon lequel seules les équipes de Luanda sont favorites, ajoutant que les matchs se gagnent sur le terrain.

Le Championnat d'Afrique de futsal se jouera l'année prochaine au Mozambique, sur décision de la Confédération africaine de football (CAF), lors du congrès tenu en mars dernier, à Johannesburg, en Afrique du Sud.