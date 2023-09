Algérie: Impératif d'investir en aquaculture pour relever la production piscicole

CHLEF — Les participants à un colloque national sur "L'aquaculture en Algérie, opportunités d'investissement et défis", organisé lundi à l'université de Chlef, ont affirmé l'impératif d'investir dans la filière aquacole, au vu de son rôle dans la hausse de la production halieutique et sa contribution à la diversification et à la relance de nombreuses activités économiques.

Les intervenants à cette rencontre à laquelle ont pris part des chercheurs, enseignants et professionnels du secteur aquacole de cinq wilayas du pays, ont mis en avant les capacités et ressources dont regorge le littoral national, au même titre que les facilitations assurées par le secteur, de nature à encourager et attirer les investisseurs en aquaculture.

C'est notamment le cas de Rachid Annan, chercheur et expert au Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, qui a estimé que la filière aquacole "enregistre une croissance rapide et assure de multiples opportunités d'investissement", requérant l'orientation des investissements vers ce secteur, notamment en matière des intrants du secteur de la pêche, dont les alevins, les aliments, les fermes d'engraissement, ainsi que les industries alimentaires et de transformation.

"Outre son rôle dans le relèvement de la production piscicole, le secteur aquacole fait office de locomotive pour l'économie nationale, au regard du nombre d'activités en relation avec le secteur pouvant être générées grâce à des investissements locaux, comme c'est le cas pour la wilaya de Chlef, qui est pionnière en la matière", a-t-il dit.

Pour sa part, Mme Fatima Boudia, présidente du colloque, a souligné l'"importance considérable" dévolue désormais à l'aquaculture en raison de "sa contribution à la consécration de la sécurité alimentaire et à l'économie nationale, à travers l'économie bleue, axée sur toutes les activités liées au secteur de la pêche".

Elle a, en outre, assuré que la diversification de la filière aquacole, dont l'aquaculture marine, continentale et pisciculture intégrée à l'agriculture, est "tributaire de l'orientation de davantage d'investissements locaux vers cette activité, de manière à assurer une exploitation réelle des capacités et ressources du domaine".

"La filière aquacole de Chlef contribue avec une part importante à la production nationale de poisson", a souligné le directeur de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya, Hocine Melikeche, estimant que l'investissement dans les intrants du secteur est de nature à réduire le coût de production et les prix et à ouvrir de nouvelles perspectives.

La rencontre a été marquée par la présentation de plusieurs expériences réussies dans le domaine de l'aquaculture marine et en eau douce, outre l'animation de communications en présentiel et par visioconférence.

La manifestation sera couronnée par une série de recommandations qui seront soumises aux autorités compétentes en vue de promouvoir cette filière et d'attirer davantage d'investissements, et partant contribuer à la consécration de la sécurité alimentaire locale et à la diversification des exportations hors hydrocarbures, à l'avenir.