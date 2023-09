Algérie: Les orientations du président de la République a permis de réaliser des résultats positifs dans le domaine de l'élimination des disparités de développement

NAAMA — Le Médiateur de la République, Madjid Ammour, a souligné, lundi à Nâama, que les décisions et directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concrétisées jour après jour sur le terrain, ont permis la réalisation de résultats positifs dans le domaine de l'élimination des disparités de développement et de la mise en œuvre de programmes de développement qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Lors d'une rencontre avec des acteurs de la société civile, des députés des deux chambres du Parlement et des élus locaux, au cours du deuxième jour de sa visite dans la wilaya, M. Ammour a souligné le rôle de l'organe de médiation de la République, qui oeuvre au suivi strict sur le degré de mise en oeuvre de ces décisions, visant à écouter les préoccupations des citoyens, à les résoudre et à identifier les lacunes afin de continuer à enregistrer les processus de développement en fonction des besoins de la population et de la nature de chaque région, tout en encourageant l'investissement, l'entrepreneuriat et la création de richesses.

Le même intervenant a affirmé que le citoyen est au centre des préoccupations du Président de la République, qui a développé une vision réaliste et précise des déficiences dans la gestion des affaires publiques et la performance des équipements publics, et la concrétisation de ses décisions et directives a ouvert de nouveaux horizons au citoyen pour bénéficier d'un service public de grande qualité.

Dans son discours, M. Ammour a évoqué les différentes décisions concrétisées dans ce domaine, notamment l'augmentation du pouvoir d'achat du citoyen, l'augmentation du salaire mensuel, l'approbation de l'allocation de chômage et l'augmentation de sa valeur, ainsi que le recrutement de titulaires de Magister et de Doctorat dans le secteur de l'enseignement supérieur et d'autres résultats obtenus.

Le même responsable a réitéré la concrétisation de ces engagements liés à l'accélération du rythme du secteur industriel, en travaillant à l'amélioration du climat d'investissement et à l'élimination des obstacles bureaucratiques aux projets en attente, en plus de la promulgation de la nouvelle loi sur les investissements.

D'autre part, le médiateur de la République a souligné la nécessité de respecter la journée consacrée à l'accueil des citoyens et de prêter attention au registre des doléances des citoyens au niveau des administrations publiques, tout en exploitant la plateforme électronique de la médiation de la République, qui suit les plaintes des citoyens, les plaintes et les guichets électroniques liés aux préoccupations de l'investisseur et reçoit des suggestions liées à l'amélioration des performances de l'établissement public.

Le même responsable a souligné les perspectives qu'offre la zone industrielle de la commune de Nâama, qui s'étend sur 150 hectares, en matière de mobilité locale et de création d'emplois, et qui est actuellement prête à accueillir des projets d'investissement, appelant à encourager l'investissement local, en accompagnant les investisseurs sérieux et les jeunes universitaires porteurs d'idées et d'innovations et leur permettre de réaliser leurs projets.

Les différentes interventions des représentants des associations locales, lors de leur rencontre avec le médiateur de la République, ont tourné autour d'un certain nombre de préoccupations liées au développement local, telles que l'enregistrement de programmes de lutte contre la désertification, l'encadrement spécialisé en santé, l'urbanisme, l'emploi, l'industrie, l'agriculture, entre autres.

Lors de sa visite des projets d'aménagement et de raccordement aux réseaux au niveau des commerces sociaux de 3.500 parcelles dans la commune de Mecheria, M. Ammour a insisté sur le respect des délais de livraison de ces projets, qui ont coûté plus d'1 milliard de dinars, avant la fin de l'année en cours, afin que les citoyens puissent commencer à construire leur propre logement, après que l'Etat leur ait alloué une subvention à la construction d'une valeur de 700.000 dinars.

Majeed Ammour a également inspecté le siège de la délégation locale du médiateur de la République à Nâama et s'est enquis à Makmen Benammar de l'état d'avancement du service public dans différents services communaux, ainsi qu'une visite à la polyclinique et à plusieurs équipements pour les jeunes, en plus du processus de connexion des quartiers résidentiels avec la technologie de la fibre optique et un service Internet à haut débit.