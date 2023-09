Congo-Brazzaville: Sénat - Jeanne Emilie Ngoto cède le témoin à son successeur

L'ancienne deuxième questeur du Sénat, Jeanne Emilie Ngoto, a, au cours d'une passation de service tenue le 22 septembre à Brazzaville sous la supervision du secrétaire général du Sénat, Joseph Ibara, passé la main à son successeur Pierre Justin Makosso, nouvellement élu au bureau de cette institution.

« Je voudrais adresser mes remerciements et toute ma gratitude au président de la République, au Parti congolais du travail parce que si le parti n'avait pas voulu, je ne serais pas là comme deuxième questeur du Sénat », a souligné Jeanne Emilie Ngoto, avant de renchérir « Egalement toute ma reconnaissance au président Pierre Ngolo parce qu'à travers ses conseils, son encadrement, il a su nous orienter et nous accompagner dans la réalisation de notre mission. Enfin, il y a vous-même le secrétaire général, vous avez été là à côté de nous. Nous avons travaillé sans désemparer. Nous partons d'ici avec le sentiment d'avoir accompli loyalement notre mission ».

Le deuxième questeur entrant à lui également remercié le chef de l'Etat qui lui a fait confiance « Je vous serai toujours reconnaissant », a déclaré Pierre Justin Makosso. Ce dernier n'a pas non plus oublié tous ceux qui ont œuvré pour qu'il soit élevé à ce poste, notamment son parti, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) de Jean Marc Thystère -Tchicaya, les partis de la majorité présidentielle, qui à toutes les étapes l'ont aussi soutenu. Pierre Justin Makosso n'a pas non plus oublié le deuxième questeur sortant, Jeanne Emilie Ngoto. « Je tiendrai compte de tous les conseils que vous allez me donner »

« Dans l'exercice de mes fonctions, je ferai de sorte que je ne travaille pas en autarcie parce que nous sommes une équipe et seul je peux me tromper. Je ferai toujours en sorte que je ne travaille pas de façon cloisonnée mais que je puisse à tout moment consulter les autres membres du bureau. Les soixante-douze sénateurs seront également consultés pour que ça soit vraiment un travail d'équipe et qu'à la fin de notre mandat nous puissions présenter un bilan positif », a-t-il conclu.