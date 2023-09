Congo-Brazzaville: Ouenzé 3 - Plus de 1000 élèves reçoivent des kits scolaires

La fondation Harris-Oyo a offert des kits scolaires à plus de 1000 enfants issus des parents démunis des quartiers 56 et 57 Ouenzé 3, en vue de permettre à ceux-ci de reprendre le chemin de l' école.

Plus de mille enfants sélectionnés dans les foyers défavorisés ont bénéficié de cette offre transmise par le président de Harris Oyo Fondation (AOF), Romi Oyo. Chacun des mille élèves a reçu un kit scolaire composé d'un sac, de cahiers, de stylos, de crayons, de règles et bien d'autres outils scolaires de première nécessité.

Les fournitures reçues leur permettront de commencer les cours dès le 2 octobre, date de rentrée officielle des classes au titre de l'année scolaire 2023-2024. L'acte de bienfaisance posé par Harris Oyo fondation a été bien apprécié par les parents d'élèves présents lors de la cérémonie.

« Je remercie la Fondation Harris-Oyo pour l'acte de générosité qu'elle a posé en faveur de nos enfants. Cela m'arrange parce qu'à une semaine de la rentrée des classes, mes deux enfants n'avaient encore même pas de stylos pour écrire. Mais, avec les kits qu'ils ont reçus, il ne me reste plus qu'à leur acheter des tenues et des livres », s'est réjouie Raïssa, une fille-mère démunie dont les enfants ont bénéficié du don.

Pour le président de la fondation, ce geste de bienfaisance visait à alléger la tâche aux parents d'élèves défavorisés pendant cette période de grandes dépenses.

« A l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024, Harris Oyo Fondation et ses partenaires, en tenant compte des besoins exprimés par leurs parents, ont sélectionné plus de mille élèves issus des parents démunis des quartiers 56 et 57, pour leur offrir des kits scolaires. En mettant à leur disposition des outils scolaires, notre objectif est de soutenir des enfants en situation de vulnérabilité », a indiqué Romi Oyo.