Afrique: Minéraux critiques - Participation de la Ministre des Mines au panel de l'OCDE

La ministre des Mines, Antoinette N'samba Kalambayi, a pris part par vidéoconférence dernièrement à un panel de haut niveau de l'Organisation de coopération et de développement économique (l'OCDE), pour répondre à une panoplie des questions sur les minéraux critiques dans le secteur des mines en République démocratique du Congo.

C'est dans l'objectif d'élever la voix de pays africains à l'approche du sommet qui s'organise sur les minéraux et l'énergie propre de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, prévu pour le 28 septembre 2023 à Paris.

Ce faisant, en répondant à la question des ressources naturelles dont dispose la RDC et comment ce pays compte- t-il les utiliser, la ministre des Mines de la RDC a affirmé que son pays est riche et dispose de diverses ressources naturelles, notamment or, diamant, cuivre, cobalt, lithium et tant d'autres, dont quelques-unes sont en cours d'exploitation et d'autres en phase de recherche suivant les données recueillies.

A cet effet, avec l'exploitation de tous ces minerais, la RDC s'inscrivant dans la logique de développement des chaines de valeur vise l'exportation des produits manufacturés semi-finis comme les précurseurs de batteries et les batteries de téléphone, ordinateur et véhicules électriques.

Concernant la coopération entre la RDC et la Zambie, sur la fabrication commune des véhicules et batteries électriques avec le financement des États-Unis, la patronne des mines a fait savoir que la RDC et la Zambie partagent la même ceinture cuprifère et font face aux mêmes défis. Pour tirer davantage des bénéfices, les deux pays ne pouvaient que mutualiser des ressources, des capacités et d'efforts, en vue d'atteindre les objectifs communs.

Pour réaliser ces objectifs, il a été décidé la création de la zone économique spéciale avec ses corolaires d'avantages fiscaux. A tout cela, l'initiative salvatrice de la mise en place d'un centre d'excellence de recherche et de développement sur la batterie qui vient couronner cette ambition de coopération fructueuse.

A propos de la préoccupation sur la gestion des effets néfastes de l'extraction minière pour protéger la population et l'environnement, la ministre des Mines Antoinette N'samba Kalambayi a été claire. Elle a fixé l'opinion quant à la législation en vigueur qui oblige l'élaboration des études d'impacts des activités minières sur l'environnement.

Poursuivant son intervention sur la question des actions de la RDC face à la déforestation et à la perte de la biodiversité provoquée par l'extraction des minéraux verts, l'autorité congolaise des Mines a révélé que la RDC a pris des mesures appropriées pour la protection de l'environnement et des communautés vivant dans le territoire où existent les projets miniers, notamment les plans d'atténuation et de réhabilitation ainsi que la sureté financière.

S'agissant des changements climatiques, la ministre des Mines a déclaré que cette question est prise au sérieux au regard de ses conséquences et la RDC entend œuvrer dans un partenariat gagnant- gagnant. « Nous sommes conscients de la problématique du réchauffement climatique et de ses conséquences sur notre vie. La RDC à l'aide de ses ressources en minerais verts veut travailler avec tous les investisseurs, et souhaite un partenariat d'exploitation qui se veut gagnant-gagnant. C'est ainsi que l'on mettra fin au partenariat à somme nulle », a-t-elle conclu.