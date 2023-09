Congo-Kinshasa: Sensibilisation à la lutte contre les zoonoses - Deux programmes radiophoniques récompensés

Les prix ont été remis dans le cadre d'une campagne radiophonique pilote menée en 2021 par Radio workshop (RW) en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) sur les maladies zoonotiques en République démocratique du Congo (RDC) et en Guinée.

La remise officielle des prix de la meilleure émission et du meilleur reportage radiophoniques sur les zoonoses pour l'année 2023 a eu lieu le 22 septembre à l'auditorium business center du Silikin Village. Des dix-huit candidats en lice, le prix du meilleur reportage a été décroché par Noella Kambaja alors que de cinq candidats, le prix de la meilleure émission a été décerné à Josée Kalumba, avec son émission « Instant médical », qui passe sur Nyota FM. Chacune de deux gagnantes a reçu un chèque de mille dollars américains.

Dans le cadre de cette campagne, près de quarante journalistes de la RDC ont été formés pour faire des reportages et des émissions sur les maladies zoonotiques.

Préserver la vie des hommes et celle des animaux

Expliquant la motivation de cette campagne menée par RW, dans le cadre du projet Ebosursy, OMSA, le ministère de l'Environnement et « Une santé », le directeur de recherche et de l'innovation au sein de RW et directeur du projet Ebosursy, Waly Fay, a rappelé que cette remise officielle des prix aux deux lauréates est l'aboutissement d'un long processus qui a consisté non seulement à sensibiliser les communautés aux maladies zoonotiques mais également de célébrer l'engagement de la population dans cette conscientisation et dans la lutte contre ces maladies. « Parler des zoonoses a permis de parler de la cohabitation entre l'homme et l'animal, une cohabitation saine et harmonieuse, dans le respect de l'environnement », a-t-il souligné. Il a rassuré de l'engagement de cette organisation de continuer à sensibiliser contre ces maladies, pour le bien de la population.

Cette cohabitation harmonieuse entre l'homme et l'animal a également été relevé par le représentant de l'OMSA, Yacinthe Gugma, intervenant en ligne, qui, rappelant la mission de son organisation, qui est de préserver la santé des animaux, a relevé un lien étroit entre la préservation de la santé animale et celle des hommes.

La coordonnatrice nationale de la Commission de coordination « Une santé », le Pr. Nadège Ngombe Kabamba, a, elle aussi, rappelé ce lien entre la santé humaine et la santé animale, tout en notant que les zoonoses étaient un des problèmes de santé. C'est dans ce cadre qu'elle a insisté sur la mutualisation des efforts en vue de lutter contre les maladies zoonotiques.

Une activité qui a fait ses preuves

De son côté, le représentant-pays de RW, Jérémie Mupepe, a salué l'aboutissement de ce long processus dans plusieurs provinces de la RDC, où un engagement et une détermination des populations dans la lutte contre les zoonoses ne font l'ombre d'aucun doute.

Pour les motivations qui ont concouru à l'organisation de cette campagne, Waly Fay a rappelé que la destruction de l'environnement par des humains pousse les animaux vers ces derniers, amenant ainsi des maladies. « Ce contact direct entre les hommes et les animaux peuvent amener des maladies inter-espèces. Et, c'est pour cette raison que RW, avec le concours de OMSA, a initié depuis 2021 une campagne de sensibilisation aux zoonoses », a-t-il dit.

Et de noter que pour encourager les meilleurs à prendre en charge cette thématique, les partenaires, réalisant que la radio était l'un des outils importants de sensibilisation des communautés, ont lancé cette compétition pour conduire les journalistes à s'intéresser à cette thématique et de pouvoir continuer à sensibiliser les communautés.

Aujourd'hui, cet activiste se dit satisfait des résultats obtenus sur le terrain, notamment par l'intérêt accordé par les communautés à ces programmes offerts sur les zoonoses ainsi que sur la thématique. « Nous sommes convaincus que les journalistes de la RDC sont aptes à sensibiliser les communautés aux maladies zoonotiques », a-t-il fait savoir.

Yancinthe Gugma a, pour sa part, invité les médias à continuer cette sensibilisation de la population en vue d'éviter les zoonoses dans le monde et de préserver ainsi la santé tant des humains que des animaux.