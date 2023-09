Afrique Australe: Création de ZES en RDC et en Zambie - 1 million de dollars mobilisé pour l'étude de préfaisabilité

L'information a été livrée par Oluranti Doherty, directrice du développement des exportations à la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), au cours de l'évènement "Unstoppable Africa", organisé le 21 septembre à New York par la Global Africa Business Initiative (GABI), en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Objectif : renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondiale et positionner le continent comme la première destination pour les affaires, le commerce et l'investissement.

Organisé autour du thème « Les industries extractives, les batteries, les voitures électriques : Alimenter l'avenir, aujourd'hui », l'évènement a exploré le rôle central de l'Afrique dans le paysage en plein essor des voitures électriques et de l'énergie durable. C'était aussi l'occasion de discuter de la capacité du continent à innover et mener dans ces secteurs.

"Unstoppable Africa" a été coorganisé par la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohamed, et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York. L'évènement a rassemblé des chefs d'État, des ministres, des investisseurs et des dirigeants de l'ONU, rejoints par des vedettes de la musique, du sport et du cinéma pour un forum exclusif de deux jours sur l'avenir de l'Afrique.

%

Assumer le leadership dans le développement des ressources minérales

A cette occasion, Oluranti Doherty a rappelé qu'Afreximbank promeut l'industrialisation sur le continent et facilite le développement des Zones économiques spéciales en Zambie et en RDC. « Suite à la signature de l'Accord-cadre entre la RDC, la Zambie, la CEA et Afreximbank pour l'assistance financière et technique, nous avons mobilisé 1 million de dollars afin de soutenir la préparation de l'étude de préfaisabilité pour la création de Zones économiques spéciales dans ces pays », a-t-elle déclaré.

Les précurseurs de batteries produits en RDC seraient moins chers

L'étude promue par la CEA, Afreximbank, la Banque africaine de développement, la Société financière africaine, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) et le Pacte mondial des Nations unies, explique-t-on, a noté que les précurseurs de batteries produits en RDC seraient moins chers, écologiquement durables et compétitifs que les matériaux produits en Chine.

La valeur ajoutée des minéraux critiques et l'essor de la demande de véhicules électriques, indique la CEA, représentent actuellement un marché de 7 000 milliards de dollars jusqu'en 2030 et de 46 000 milliards de dollars d'ici 2050.

Augmenter les recettes minières de 11 milliards à 270 milliards

Pour sa part, le secrétaire exécutif par intérim de la CEA, António Pedro, qui a également pris part au forum, a indiqué que la RDC produit plus de 70 % du cobalt mondial. Avec la Zambie, a-t-il indiqué, elle fournit également 10 % du cuivre mondial. Ainsi, a-t-il estimé, faire progresser la RDC dans la chaîne de valeur des batteries électriques pourrait augmenter les 11 milliards de dollars de recettes minières à 270 milliards de dollars.

De son côté, le ministre de l'Industrie de la RDC, Julien Paluku, a réaffirmé l'engagement de la RDC à positionner le pays à un niveau élevé dans les chaînes de valeur des batteries et des véhicules électriques, en dévoilant un nouvel espace de 1 000 hectares à Kolwezi, doté d'un statut de zone économique spéciale. A cet effet, Julien Paluku a appelé les investisseurs mondiaux à se joindre à ces initiatives pour lutter contre le changement climatique tout en favorisant la croissance économique.

Production de véhicules électriques à batterie (BEV)

En avril 2023, Afreximbank et la CEA ont signé un accord-cadre avec la République démocratique du Congo et la République de Zambie visant à créer de zones économiques spéciales (ZES) pour la production de véhicules électriques à batterie (BEV) et les services connexes.

Selon les termes ratifiés de cet accord-cadre, Afreximbank et la CEA joueront un rôle central de facilitation, agissant respectivement en tant que partenaires financiers et techniques du projet. Les deux institutions dirigeront la création d'une société d'exploitation (OpCo) en consortium avec des investisseurs (publics et privés) de la RDC et de la Zambie, et des investisseurs internationaux tels que la filiale d'Afreximbank spécialisée sur le financement à impact, le Fonds de développement des exportations en Afrique (Feda). Cette OpCo développera des ZES dédiées à la production de précurseurs de batteries, de batteries et de véhicules électriques, à la fois en RDC et en Zambie.

ARISE Integrate Industrial Platform (ARISE IIP), un développeur d'infrastructures panafricain, a été retenu comme consultant technique pour mener l'étude de préfaisabilité de la création des ZES en RDC et en Zambie.

Le projet, a indiqué Afreximbank, déploiera une technologie EV bien établie et éprouvée qui permettra aux deux pays d'exploiter leurs ressources minérales à grande échelle. « Il accélérera la fabrication de produits à valeur ajoutée avant l'exportation afin de pouvoir capter davantage de valeur au sein de ces États, et il se traduira par une nouvelle demande d'ingénieurs qualifiés disposant d'une expertise technique, ce qui donnera un coup de fouet aux marchés du travail locaux », a fait savoir la banque.

Pour cette dernière, la RDC et la Zambie sont bien placées pour s'imposer dans le secteur stratégique des véhicules électriques, car elles disposent des ressources nécessaires à la production de minerais pour batteries. « La RDC représente environ 70 % de l'offre mondiale de cobalt et 88 % des exportations de cobalt, et les deux pays contribuent collectivement à hauteur de 11 % à l'offre mondiale de cuivre. L'exploitation minière est en outre un secteur essentiel pour les deux États, puisqu'elle représente 70 % des devises étrangères de la Zambie, tandis que le cobalt représente 26 % des exportations de la RDC », a indiqué Afreximbank, lors de la signature de l'accord-cadre.