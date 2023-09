Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe écrase Panda, Kuya accroche Renaissance

La Ligue nationale de football (Linafoot) enchaîne les matchs avec des affiches de la 29e édition du Championnat national.

Le 24 septembre 2023 au stade de la commune de Kamalondo, dans le groupe A le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi a marché sur la formation de l'US Panda B52 de Likasi, par 4 buts à 0, en match de la 6e journée. Le Malien Cheick Fofana (30e minute), le Nigérien Boubacar Hainikoye (58e minute), le Libanais Rabih Ataya (75e minute sur penalty) et le Nigérien Badamassi Ousseini ont inscrit les quatre buts des Corbeaux. Mazembe compte désormais 12 points, en 4 sorties. Panda n'a engrangé qu'un point en 5 matchs.

Dans ce même groupe A, la Jeunesse sportive Groupe Bazano a eu raison, au stade Kikula de Likasi, de Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, par 1 but à 0, en match de la 2e journée. Butoto Kamana a été l'auteur de l'unique but de la partie à la 85e minute. Bazano compte 3 points à 4 rencontres disputées, alors que Sanga Balende n'a enregistré le moindre point en 4 matchs.

Dans le groupe B, l'on évoque d'emblée le résultat d'égalité, le 24 septembre, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, entre l'Olympique Club Renaissance du Congo et l'AC Kuya Sport. Les deux clubs ont été à forces égales d'un but partout en 6e journée du championnat. Les Renais ont marqué les premiers par Chancel Wantete dont la frappe au ras-de-sol à la 46e minute a été déviée par un défenseur, et hors de portée du gardien de but Kafinga Bulumbe de Kuya Sports. L'égalisation est arrivée à la 72e minute par Merlin Kapela Mpongo de la tête sur une balle travaillée par le capitaine Mpindi Mukwene. Le gardien de but Héritier Nke de Renaissance n'a pu rien faire. Les deux équipes totalisent 5 points chacune en 5 matchs.

Le 21 septembre au stade Tata Raphaël, l'AS Maniema Union a étrillé le FC Céleste de Mbandaka par 3 buts à 0, en 4e journée de ce groupe B. Mola Otinga Emeraude a ouvert la marque à la 55e minute de la tête après un renvoi d'un corner du gardien de but Ngoy Ngabangu. Jephté Kitambala, transfuge de Mazembe, a doublé le score à la 35e minute, avant le troisième but de Willy Bokingo Bengele à la 80e minute. Par ce score, Maniema Union compte 9 points en 3 sorties. Et Céleste FC est à sa troisième défaite consécutive.