Congo-Kinshasa: Elections - Le Centre Carter va déployer une mission d'observation

Le Centre Carter a annoncé, le 25 septembre, avoir lancé une mission internationale d'observation électorale en République démocratique du Congo (RDC) en amont des élections générales prévues le 20 décembre, indique un communiqué de presse du centre, publié le même jour.

Le Centre Carter, indique le document, a été invité par le ministère congolais des Affaires étrangères à observer les élections. A cet effet, fait-on savoir, une équipe-cadre composée de cinq experts de France, du Mali, d'Espagne et de Suisse est arrivée à Kinshasa. D'autres experts électoraux et 20 observateurs de long terme de différents continents rejoindront l'équipe-cadre en octobre, suivis d'une délégation de haut niveau qui sera déployée quelques jours avant le scrutin.

Nicolas Teindas, directeur de la mission internationale d'observation électorale du Centre Carter, a déclaré : « Nous nous attacherons à fournir une évaluation indépendante et impartiale du processus électoral. Nous espérons que notre observation et nos rapports permettront d'apporter les informations nécessaires aux citoyens congolais, de proposer des recommandations aux parties prenantes congolaises et de contribuer à la transparence du processus électoral ».

Barbara J.Smith, vice-présidente des programmes de paix du Centre Carter, a indiqué : « Le Centre Carter travaille de longue date avec les autorités nationales et la société civile, afin de promouvoir la démocratie et les droits humains en RDC, et nous sommes honorés de lancer cette mission internationale d'observation électorale en appui au processus électoral ».

Promouvoir la paix et la santé dans le monde

Le Centre Carter a été fondé en 1982 par Jimmy Carter, ancien président des Etats-Unis, et Rosalynn Carter, ancienne première dame, en partenariat avec l'Université Emory, afin de promouvoir la paix et la santé dans le monde.

Le Centre, rappelle-t-on, a observé 115 élections dans 40 pays, y compris aux États-Unis. Il conduit ce travail d'observation électorale, en conformité avec la déclaration de principe pour l'observation internationale d'élections de 2005 et procède à des évaluations basées sur les cadres juridiques nationaux ainsi que sur les obligations régionales et internationales en matière d'élections démocratiques.

Le Centre Carter, indique-t-on, travaille en RDC depuis 2006, année à l'occasion de laquelle il a observé les élections présidentielle et législatives dans le pays. Il a depuis établi un bureau permanent en RDC, actuellement dirigé par Romain Ravet, représentant pays principal, et soutient des réseaux d'observation citoyenne, des défenseurs des droits humains ainsi que les efforts de la société civile afin d'améliorer la transparence dans le domaine des industries extractives dans le pays.

Le Centre Carter, rappelle-t-on, a observé les élections nationales de 2011 et a missionné une équipe d'experts lors des élections de 2018. Il a également fourni une assistance technique aux efforts de réformes électorales entrepris suite aux recommandations de ses missions d'observation et des organisations d'observation citoyenne.