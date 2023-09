Afrique: Addis-Abeba accueillera le deuxième forum de l'Alliance des Universités Entrepreneuriales en Afrique

<strong>Addis Abab — Le deuxième Forum de l'Alliance des universités entrepreneuriales en Afrique se tiendra à Addis-Abeba les 10 et 11 octobre 2023.

Le thème du Forum est Faire progresser l'entrepreneuriat par l'éducation avec un accent particulier sur « Vers un million de start-ups et 100 milliards de dollars de revenus en une décennie ».

Le premier Forum de l'Alliance des universités entrepreneuriales s'est tenu en décembre 2022 et s'est penché sur la promotion de l'entrepreneuriat par l'éducation pour une reprise plus forte.

Le deuxième Forum explorera les actions, mécanismes, politiques et stratégies nécessaires pour permettre aux universités africaines d'inspirer leurs communautés de chercheurs, d'étudiants et d'autres personnels à générer un million de startups et 100 milliards de dollars de revenus.

Le thème principal est d'encourager et de soutenir les universités à mettre en place des arrangements institutionnels permettant aux universités de promouvoir « l'entrepreneuriat par l'éducation ».

L'objectif général du Forum est d'encourager les universités à promouvoir, entretenir et stimuler l'entrepreneuriat et le développement des entreprises dans l'enseignement, la recherche et la sensibilisation.