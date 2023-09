Guinée: Honorable Cellou Baldé - « La transition a chaviré... »

L'honorable Cellou Baldé coordinateur des fédérations régionales de l'UFDG invité de notre redaction ce lundi 26 septembre 2023, a fait le procès de la transition en cours.

Selon l'ancien député de Labé sa formation politique n'a jamais manqué d'alerter ou de fustiger le contenu jusque la proposé par la junte:

"Vous savez, nous depuis plus d'un an, on ne cesse de critiquer, fustiger mais les manifestations qu'on croyaient finies ont repris de plus belle et le CNRD fait ce qu'il disait ne plus vouloir faire dans ce pays à savoir les tueries.Entre juillet 2022 et septembre 2023 3a jeunes ont été tués dans les rues et voies publiques..."

Cette alerte à en croire à l'ancien député le colonel Mamadi Doumbouya s'est même rendu coupable de parjure.

Pour ce qu'il est du discours du president de la junte à la tribune des nations unies, c'est à la limite un fiasco:

"Il a tout dit à la tribune des Nations Unies sauf une chose touchant à la transition.D'ailleurs, il est allé pour fendre la démocratie et faire croire que c'est elle le problème..."