Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Martin Fayulu entretient le suspens

A travers une vidéo diffusée lundi 25 septembre, Martin Fayulu, président du parti politique ECIDE, a reproché le régime Tshisekedi de préparer un chaos électoral.

Il n'a cependant confirmé sa participation ou non à la présidentielle de décembre 2023, dont le délai imparti pour le dépôt des candidatures expire dans peu de jours.

Martin Fayulu n'est même pas revenu sur les propos qu'il avait tenus lors de sa sortie médiatique du 19 juin dernier.

Ce jour-là, il annonçait le refus de son parti de déposer les candidatures de ses membres à tous les nouveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière.

Ses propos avaient suscité des remous même au sein de son propre parti.

« Tricherie électorale »

Ce lundi, Martin Fayulu a félicité les responsables des églises catholique et protestante, qui militent pour un processus électoral transparent et crédible :

« Je prends la parole pour féliciter et remercier chaleureusement les Eglises catholique et protestante sans oublier certains partenaires internationaux du Congo, qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Aussi, à cor et à cri, ils appellent au nettoyage du fichier électoral, à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau afin de rectifier des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise ».

Il fait remarquer que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit respecté. Mais il est convaincu que le processus électoral tel que mené par Dénis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), présage une « nouvelle crise post-électorale ».

Il dénonce une « logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie ».

Le pays va mal

Le président de l'ECIDE note par ailleurs que le pays va très mal.

« Rien ne marche ! Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'Etat regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie, et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné, au sommet de l'Etat, par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation ? », s'indigne Martin Fayulu.

Il livre un conseil au Président Tshisekedi :

« Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi : prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais, car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. En effet, toutes les magouilles politiques et toutes les démagogies sont appelées un jour ou l'autre à se briser devant la colère populaire et le sursaut patriotique du peuple ».