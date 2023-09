Algérie: Bentaleb reçoit le SG de l'OIE

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a reçu, lundi à Alger, le Secrétaire général (SG) de l'Organisation internationale des employeurs (OIE), Roberto Suarez Santos, en visite de travail en Algérie du 23 au 26 septembre.

Dans une déclaration à la presse au terme de la réunion, M. Bentaleb a rappelé les réalisations du secteur du Travail et de la Sécurité sociale, notamment en matière d'exercice du droit syndical, de prévention et de règlement des conflits collectifs au travail, d'exercice du droit à la grève et de la modernisation du système de sécurité sociale.

Il a, également, rappelé les efforts déployés en vue de passer de l'économie parallèle à l'économie formelle, soulignant que l'Algérie, en tant que membre de l'OIT, attache une grande importance aux objectifs fixés dans le cadre de l'Initiative du centenaire sur l'avenir du travail.

A ce propos, il a jugé nécessaire de "conjuguer les efforts des trois parties de la production pour atteindre cette objectif, dans le cadre d'une vision globale, équilibrée et cohérente".

Pour sa part, M. Suarez Santos a mis en avant la démarche de l'Algérie "de soutien aux acquis sociaux et au dialogue social, notamment à travers le renforcement de l'arsenal juridique", soulignant la disponibilité de l'OIE à accompagner et à échanger les expériences avec l'Algérie en matière de travail, d'emploi et de sécurité sociale.