Cote d'Ivoire: Développement de l'entrepreneuriat féminin - Un cabinet mise sur l'accompagnement conseils des promotrices

De nombreuses femmes entrepreneures ne parviennent pas toujours à pérenniser leurs activités dans un environnement concurrentiel des affaires. Le cabinet Ba' Kaydja, pense avoir trouvé la stratégie adéquate pour remédier à cela.

Le 14 septembre 2023, à Abidjan-Cocody, Kady Traoré, directrice dudit cabinet a partagé sa vision dans ce sens. Après une enquête menée respectivement à Abidjan et Bouaké sur des échantillons bien précis, elle a recommandé l'accompagnement conseil aux promotrices des Petites et moyennes entreprises (Pme) pour développer leurs potentiels et pérenniser leurs initiatives.

C'était lors de la présentation du rapport de l'étude sur le développement de l'entreprise féminine ivoirienne menée par le cabinet qu'elle dirige.

Selon elle, les mesures d'accompagnement plus spécifiquement du conseil sont une piste de solution pour sortir l'entreprise féminine du modèle des entreprises fragiles (micro et petites entreprises) pour aller vers de vraies institutions rentables, pourvoyeuses d'emplois et fiables dans le temps.

« Un accompagnement adéquat, en termes de conseil et de coaching, permet de contribuer à la croissance de toute entreprise tenue par les femmes », conseille-t-elle.

Avant d'indiquer que c'est pour cette raison qu'avec passion, responsabilité, engagement et détermination, son cabinet conseils prend le pari de la sensibilité du marché et à l'optimisation de la gestion de croissance pour une performance financière pérenne des entreprises sous sa coupole.

Pour sa part, la secrétaire exécutive de l'Observatoire national de l'équité et du genre (Oneg), Kaba Fofana Yaya Fanta, a salué le rapport de l'étude sur le développement de l'entreprise féminine ivoirienne qui met les outils à la disposition des promotrices des Pme et prouve que si les entreprises dirigées par les femmes bénéficient de conseils, elles peuvent multiplier leurs affaires.

Selon les données du Centre d'intelligence des affaires sur les Pme de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, la proportion d'entreprises détenues en majorité par des femmes avoisines 25% des entreprises formelles en 2022 contre 15% en 2015.