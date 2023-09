Sénégal: Présidentielle 2024 - Souleymane Ndéné Ndiaye se démarque de Benno et se lance

Souleymane Ndéné Ndiaye, président du parti Union nationale pour le peuple (UNP) a officialisé avant-hier, samedi 23 septembre, son départ de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar, en décidant d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans sa déclaration, l'ancien Premier ministre sous le président Wade compte « redresser la barre du pays et installer une dynamique vertueuse centrée sur la gouvernance humaine, efficiente et efficace. »

Le président de l'Union nationale pour le peuple trouve que la « séquence que nous vivons est sérieuse même décisive pour l'avenir de notre pays ». De ce point de vue, estimera-t-il, « Elle exige que soit choisi un Homme d'Etat, un homme d'expériences qui ait avantageusement blanchi sous le harnais dans le milieu politique, dans les plus hautes sphères de l'Etat... ». C'est à ce sens que l'ancien chef du gouvernement sous le régime d'Abdoulaye Wade a décidé de se lancer dans la course à la magistrature suprême. « Mes chers compatriotes, devant l'appel du devoir et au nom du sens des responsabilités, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ! », a-t-il déclaré. Malgré la pléthore de candidatures déclarées à l'élection présidentielle de 2024, l'ancien maire de Guinguinéo (région de Kaolack) lui, veut compter sur son profil et sa personnalité. Et de souligner : « Plusieurs de nos compatriotes ayant déjà annoncé la leur, cette élection sera très disputée. Pour ma part, j'ai décidé de présenter ma candidature car je crois modestement avoir le profil, la personnalité, l'expérience et le programme adéquats. »

%

Ainsi, dans son projet conçu pour redresser, dit-il, « la barre du pays et installer une dynamique vertueuse centrée sur la gouvernance humaine, efficiente et efficace », le leader du parti UNP Bokk Jeemu indique que celui-ci « est pensé pour tenir compte des aspirations profondes des franges vulnérables de notre population. Le président de l'ancien parti UNP, membre de la majorité au pouvoir, compte aussi dans son projet mettre sur pied une gouvernance centrée sur la réconciliation. Et d'affirmer : « Je suis le candidat d'une gouvernance centrée sur la réconciliation nationale. » Une gouvernance dit-il, sera fondée, « Autour de notre socle de valeurs commune, de kersa, de djom, de fitt, d'abnégation, de persévérance, de solidarité, bref de plus d'humanité, dans ce que le concept a de plus beau! », a-t-il indiqué. Ancien maire de Guinguinéo (centre), Souleymane Ndéné Ndiaye a été député, ministre et ministre d'État, avant de diriger le gouvernement pendant trois ans (2009-2012), sous la présidence d'Abdoulaye Wade. Pendant quatre ans, il a exercé les fonctions de président du conseil d'administration d'Air Sénégal, auxquelles l'avait nommé Macky Sall.