Cote d'Ivoire: Adayé Kessiè 2023 - Sous le signe de la transmission intergénérationnelle

« Transmission intergénérationnelle de nos us et coutumes ». C'est sous ce thème que se déroulera la 8e édition du grand rendez-vous culturel, économique et touristique du royaume brong.

Ce rendez-vous qui se tiendra du 17 au 21 octobre à Bondoukou, précisément à Tabagne, la principauté du royaume Bron, verra la participation du ministère du Tourisme de Malawi en tant que pays invité. Ces informations ont été livrées au cours d'une conférence de presse organisée le jeudi 21 septembre au siège de Côte d'Ivoire Tourisme. Entouré de Sékou Kéita et Nanan Bini Kouamé, ténors du staff organisationnel, le commissaire général de l'événement Bini Ouattara a mis en exergue les différentes articulations de cette fête qui ouvrira ses portes le 17 octobre, par la journée consacrée aux entreprises.

Selon Bini Ouattara, le jour suivant qui marquera la cérémonie d'ouverture officielle dudit rendez-vous mettra l'accent sur la visite du village artisanal de Tabagne et la (re)découverte des rites, danses et chants du terroir soutenus par la force des messages tambourinés. Le troisième jour donnera l'occasion aux spécialistes de la culture traditionnelle d'échanger sur le thème général de l'Adayé Kessiè 2023 en intégrant plusieurs activités telles que le programme jeunesse sous le sous-thème : « Condition d'épanouissement et de bien-être et engagement citoyen et civique » ; un circuit touristique ; un concours gastronomique ; un concours du meilleur porteur de pagne ; ainsi que la finale de « La coupe de la cohésion régionale du Gontougo ».

Le vendredi 20 octobre enregistrera la cérémonie officielle d'hommage aux Anciens combattant (1914-1918/ 1939- 1945) à Bondoukou. Ce temps consacré au devoir de mémoire donnera l'occasion à des échanges sur l'histoire du royaume Brong et sera marqué par une parade de différentes communautés et le concours du meilleur couple en tenue traditionnelle. Le samedi 21 septembre jour officiel de l'Adayé Kessiè festival sera ponctué par la parade du Roi et des chefs traditionnels, le défilé des communautés du Zanzan ainsi que des sketchs sur la transmission intergénérationnelle des us et coutumes de la région hôte. Véritable temps d'échanges sur les valeurs culturelles des Brong, cette conférence de presse de lancement a également été pour les journalistes l'occasion de comprendre le concept du « vivre chez l'habitant » initié par les organisateurs dudit festival.

Selon Bini Ouattara, il s'agit avant tout de mettre en évidence le principe du « vivre ensemble » si cher au Président de la République. Les journalistes ont aussi revisité les différentes étapes de l'Adayé Kessié dont le festival s'offre comme le couronnement de plusieurs jours de célébration. Selon le conférencier, la première étape qui a eu lieu le 16 août 2023 sous l'autorité du roi des Bron à Guiendé constituait ainsi le premier rituel de la fête des ignames. La 2e étape organisée 33 jours après la cérémonie de Guiendé est considérée comme la fête des enfants et de la jeunesse dans le Gontougo.

Dénommée Fodjo, cette célébration s'est tenue le 18 septembre 2023. Baptisée Mouroufié, la fête populaire des ignames, elle se tiendra le vendredi 29 septembre. La quatrième étape se tiendra le vendredi 6 octobre 2023 et sera la fête des ignames des prêtres traditionnels dénommée « Fofié ». La 5e étape, désignée Adayé Kessiè, commémore la fête d'igname du roi. Selon le commissaire général de l'événement, l'Adayé Kessiè marque le fin de l'année et introduit le peuple Brong dans le nouvel an. « Cette fête se tiendra le 11 octobre et à cette occasion, tout le peuple Brong vient rendre hommage à son roi.

Après ces différentes étapes, place à l'Adayé Kessiè festival qui réunit tout le peuple à Tabagne, la principauté du royaume. Un festival qui unit le peuple Brong et les communautés vivant ensemble dans le royaume autour du roi pour célébrer, avec faste, la culture de la région et montrer les valeurs touristiques du royaume », a fait savoir le commissaire général du festival.