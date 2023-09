Afrique du Nord: Ambassade d'Algérie en Tunisie - Une table ronde sur le climat d'investissement en Algérie

ALGER — L'ambassade d'Algérie en Tunisie a organisé une table ronde sous le thème: "Climat d'investissement en Algérie à la lumière de la nouvelle loi sur l'investissement", en présence d'hommes d'affaires tunisiens et algériens établis en Tunisie et d'autres africains, en vue de présenter les différentes facilitations, les avantages et les incitations accordés par ce nouveau cadre juridique aux investisseurs nationaux et étrangers.

La rencontre a eu lieu à l'occasion de la tenue à Tunis de la conférence de financement de l'investissement et du commerce en Afrique, les 20 et 21 septembre en cours.

A l'issue de l'allocution d'ouverture de l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, M. Azouz Baalal, le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), M. Omar Rekkache a animé cette table ronde qui a vu une présence intense et qualitative d'hommes d'affaires tunisiens et algériens établis en Tunisie et d'autres de pays africains participant à la conférence, en sus de représentants d'organisations patronales des deux pays dont le secrétaire général du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Fayçal Ouaguenouni.

Intervenant à cette occasion, M. Rekkache a évoqué les principales réformes qu'a connues l'AAPI pour s'acquitter de son rôle en matière de promotion de l'investissement.

Il s'agit, notamment, de renforcer l'attractivité des investisseurs étrangers en Algérie, ce qui a été réalisé sur le terrain à travers l'élargissement des prérogatives de cet organisme devenu l'intervenant principal dans les opérations d'octroi des assiettes foncières destinées à l'investissement, de ses bureaux au niveau des différentes wilayas du pays, en sus de la création du guichet unique destiné aux grands projets et investissements étrangers directs comportant différents secteurs ministériels et la création d'une plateforme numérique d'investissement.

Evoquant les garanties et les avantages prévus par la loi 22-18, M. Rekkache a souligné que ce cadre juridique a consacré une plus grande protection aux investisseurs en leur offrant des garanties tel que le renforcement du principe de liberté d'investissement et du principe de traitement transparent et équitable des investisseurs nationaux et étrangers, rappelant la création d'une Haute commission nationale des recours au niveau de la Présidence de la République.

Le Directeur général de l'AAPI a également abordé les différentes facilitations et avantages d'ordre procédural et fiscal accordés par la loi, soit au début de la mise en oeuvre du projet ou lors de l'exploitation, rappelant à ce propos la décision des autorités algériennes de supprimer la règle 49/51, sauf pour certains secteurs stratégiques.

Les participants ont apprécié les sujets abordés lors de cette table ronde, qui leur a permis d'avoir une vision claire et globale des avantages prévus par la nouvelle loi sur les investissements, outre les énormes potentialités d'investissement qu'offre le marché algérien.