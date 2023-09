Algérie: Championnat d'Algérie de Karaté-do seniors - Oran accueillera l'évènement à partir de jeudi

ORAN — Le Championnat d'Algérie de Karaté-do seniors dames et messieurs en kata et kumité aura lieu, du 28 au 30 septembre à la salle omnisports du complexe Miloud Hadefi d'Oran, a-t-on appris, lundi auprès des organisateurs.

Cette compétition de sport de combat de trois jours, organisée par la Ligue de wilaya d'Oran de Karaté-do en collaboration avec la Fédération algérienne de Karaté-do et la Direction de la Jeunesse et des Sports, verra la participation de plus de 1.200 karatékas dames et messieurs issus d'une cinquantaine de ligues de wilayas du pays.

La première journée, jeudi, sera consacrée aux épreuves éliminatoires des spécialités kata et kumité individuels et par équipes dans différents catégories de poids en dames et messieurs.

Les finales individuelles en kata et kumité, dames et messieurs, auront lieu dans la soirée de vendredi, alors que la journée du samedi sera consacrée aux finales individuelles en kumité et kata par équipes.