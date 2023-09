Algérie: Assurances - L'importance de sensibiliser les entreprises sur les risques émergents soulignée

ORAN — L'importance de sensibiliser les entreprises, les institutions et les opérateurs économiques sur l'importance de la protection des patrimoines, des personnes et des activités des risques émergents par le biais de l'assurance, a été soulignée lundi par le P-dg de la Société nationale des assurances (SAA), Benmicia Youcef.

"Face aux risques émergents, appelés aussi risques catastrophiques, il faudrait continuer à sensibiliser, communiquer avec les entreprises, les institutions et opérateurs économiques et même les particuliers, afin de protéger le patrimoine, l'activité et les personnes par le biais de l'assurance" a-t-il indiqué à l'APS en marge d'un séminaire régional sur "l'Assurance des entreprises face aux risques émergents".

La sensibilisation et la communication avec les acteurs assurables, que se soit entreprises, opérateurs économiques ou particuliers est très importante pour faire connaître le rôle des assurances, précisément la SAA, dans la protection des biens et des activités, et faire valoir les offres qu'elle propose dans ce sens, a-t-il souligné.

Concernant les risques émergents, il a indiqué qu'il s'agit notamment des cyber-risques, des risques climatiques, environnementaux, sanitaires ou encore les risques de guerres, mais également "le risque de perturbation ou d'interruption de la chaine d'approvisionnement du fait des catastrophes naturelles ou des changements géopolitiques" apparus, très récemment, mais aux impacts assez important comme les pénuries, l'inflation, la hausse des prix, entre autres.

A ce propos, il a souligné, que les offres d'assurance de la SAA, couvrent également ces nouveaux risques, d'où l'importance de les faire connaitre aux entreprises, a fait savoir M. Benmicia.

Lors de ce séminaire régional, qui a été marqué par la présence de chefs d'entreprises, d'opérateurs économiques, de compagnies d'assurances des wilayas de l'Ouest, M. Benmicia a rappelé que le secteur des assurances en Algérie a enregistré, en 2022, un chiffre d'affaires avoisinant les 155 milliards de DA, soit un taux d'augmentation estimé à 6% par rapport à l'année 2021, un taux "non négligeable qui pourrait être revu à la hausse avec la relance économique enregistrée".

Concernant la SAA, il a rappelé qu'elle a réalisé, durant la même année, un chiffre d'affaires de près de 30 milliards de DA, avec une part de marché de 21%, "des chiffres que nous ambitionnons de revoir encore à la hausse pour l'année 2023", a-t-il souligné.

De son côté, M. Hamza Arbane, cadre dirigeant à la SAA, a indiqué lors de son intervention sur les démarches de gestion des risques dans les entreprises et l'assurance que "la gestion des risques représente un axe très important dans les stratégies des entreprises dans le monde entier et en Algérie en particulier".

Concernant la gestion des risque émergents, il a souligné que la SAA a mis à la disposition des entreprises une palette de moyens pour les aider à mieux les gérer , ajoutant qu'il s'agit d'audits personnalisés, une couverture adaptée et des produits dédiés au risque.

La gestion des risques est, selon lui, le processus qui permet d'identifier et d'évaluer les risques en vue d'élaborer un plan visant à les minimiser et à les maîtriser et leurs conséquences potentielles pour une entreprise.

"La gestion des risques dans l'entreprise est un volet important de la stratégie de chaque entreprise. Elle aide, en effet, à éviter les situations qui peuvent entraver la réalisation de ses objectifs", a-t-il ajouté.

Plusieurs autres interventions ont été aussi présentées, telles "l'assurance des entreprises face aux risque émergents" et "les assurances des personnes au niveau des entreprises", entre autres.