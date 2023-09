Algérie: Célébration du Mawlid Ennabaoui - Le ministère de la Santé met en garde contre l'usage des produits pyrotechniques

ALGER-Le ministère de la Santé a mis en garde, lundi, contre l'usage des produits pyrotechniques, à l'occasion de la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, soutenant que ces produits représentent "un réel danger" et peuvent "provoquer de graves accidents" qui menacent l'intégrité physique des personnes.

"Chaque année, durant la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif, des accidents surviennent mettant en danger la vie des individus et la fête tourne au drame pour certains", souligne le ministère dans un communiqué.

Il rappelle que "les produits pyrotechniques, tels que pétards, feux d'artifices, fusées représentent un danger réel et peuvent provoquer de graves accidents qui menacent votre intégrité physique, celle de votre famille, de vos amis et de vos voisins".

Le ministère de la Santé affirme, à ce titre, que "les produits pyrotechniques sont responsables de risques d'incendies (fusées, bougies), et de pollution sonore causée par la déflagration des pétards et l'impact de leurs bruits forts et répétés sur le bien-être physique et psychique des voisins, particulièrement les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants".

"La puissance de certaines déflagrations endommage les oreilles en entraînant la détérioration de l'ouïe, alors que le bruit gêne aussi et peut faire souffrir", explique le ministère, insistant sur les "blessures que risquent les personnes qui les manipulent (auto traumatisme)" et les "dégâts qui peuvent être occasionnés aux tiers".

%

"L'explosion d'un pétard dans la main peut entraîner la perte de quelques doigts et sa projection dans l'oeil peut entraîner la cécité", ajoute le ministère, relevant qu'avec ce geste "on compromet ainsi son avenir, de ne plus pouvoir exercer certains métiers et de ne plus pouvoir mener une vie normale".

Selon le ministère, les produits pyrotechniques peuvent aussi provoquer des "brûlures extrêmement graves. Les plus communes concernant les doigts, les bras, les yeux et le visage qui risque d'être défiguré".

"Votre vie ne sera plus la même, avec des blessures graves, voire irréversibles. Les brûlures du 2ème et 3ème degré laissent d'immenses cicatrices ou déforment le visage", soutient le ministère.

Il explique, à ce propos, que "la projection des pétards dans les yeux provoque des traumatismes oculaires avec des blessures sérieuses (érosions, ulcérations, brûlures, éclatement du globe oculaire ) entraînant ainsi des complications et des séquelles graves, comme la cécité".

Aussi, "les enfants et les adolescents sont les plus touchés par ce type d'accidents et les plus vulnérables, étant donné qu'ils ne mesurent pas l'ampleur du danger qui les guette", déplore le ministère, exhortant "les aînés" à "faire attention aux plus jeunes".