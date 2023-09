Madagascar: Ihosy - Les gendarmes abattent cinq dahalo

Suite à un vol de bétail, des échanges de coups de feu ont eu lieu entre « dahalo » et gendarmes dans le district d'Ihosy. Six pertes en vie humaine ont été constatées.

Deux accrochages successifs ont opposé les gendarmes à environ trente « dahalo », samedi, dans le district d'Ihosy. Parmi les voleurs de bétail, cinq y sont restés. Un des propriétaires des bovidés a malheureusement été frappé par leurs balles. Il est décédé. Beaucoup d'autres « dahalo » ont été blessés par les salves d'armes automatiques. Toutefois, ils ont battu en retraite et ont pris la fuite dans la brousse. Un autre membre du « fokonolona » qui a appuyé les bérets noirs a, lui aussi, été touché par les projectiles. Il a survécu.

Les fusillades se sont produites à la suite d'un vol de soixante-treize zébus perpétré à Tanandava/Malio. Ce jour-là, vers midi, la cohorte de criminels armés jusqu'aux dents a regroupé les bestiaux qui broutaient l'herbe d'un pré. Les villageois et quatre gendarmes du poste fixe de Beraketa/Malio ont essayé de talonner les «dahalo». Un violent affrontement a éclaté entre eux, vers 15 heures, près d'une rivière. Alertée par téléphone, la gendarmerie d'Andohanilakaka a dépêché des hommes pour intervenir.

Embuscade

Ils se tenaient immédiatement en embuscade devant la forêt de Berenty par laquelle les « dahalo » devaient passer. Une unité en opération à Ranohira, dirigée par le commandant de compagnie d'Ihosy, a également rejoint le bouclage. Un second accrochage a éclaté à 16 heures et 30 minutes. Les voleurs ont été piégés dans la nasse tendue. Ils ont quand même résisté jusqu'à brûler littéralement leur dernière cartouche. Les gendarmes et eux se sont tirés dessus pendant une heure de temps. Ils n'ont finalement pas réussi à vaincre les bras armés et le « fokonolona ».

Ils ont abandonné le bétail et ont ignoré les dépouilles de leurs coauteurs qui ont culbuté dans un ravin en recevant les balles. Le civil, propriétaire des boeufs, était également tombé dans la vallée. Son corps sans vie n'a pu être remonté que tard dans la nuit, d'après les témoignages glanés. Les gendarmes et le Bataillon d'infanterie d'Ihosy poursuivront et intensifieront l'opération pour capturer les autres « dahalo » en fuite.