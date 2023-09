Madagascar: Enseignement supérieur - Les activités pédagogiques clôturées le 31 octobre

Le compte à rebours est lancé pour les neuf établissements de l'Université d'Antananarivo. Ils ont un peu plus d'un mois pour terminer l'année universitaire en cours. Le Conseil scientifique de l'Université d'Antananarivo a décidé hier la clôture des activités pédagogiques à la date du 31 octobre. Cette décision inquiète des étudiants.

« Nous avons encore besoin de cinq mois au moins, pour terminer les cours. Bien que les cours commencent à reprendre, plusieurs enseignants, dont des vacataires et des membres du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs- enseignants de l'enseignement supérieur (Seces), ne sont toujours pas à leur poste.

Ils n'ont pas donné de cours depuis un certain temps », déclare Wilson, président de l'association des étudiants de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (Espa). Clark Andrianarimanana, président de l'association des étudiants de l'École normale supérieure, affirme en outre que 60% des cours de la semestre paire (ndlr : deuxième semestre pour chaque niveau d'étude) ne sont pas encore achevés.

« On ne peut pas les terminer en un mois », estime-t-il. Des étudiants de la faculté des Lettres et des sciences humaines, se sentent, en outre, déboussolés. « On risque de passer une année blanche. La plupart de nos enseignants sont toujours en grève, alors que les cours ont repris au niveau de certains départements », lancent nos sources.

%

Inquiétude

Il y a de quoi s'inquiéter. « On ne peut pas forcer les choses comme ça. Ces étudiants seront médiocres si l'enseignement ne s'effectue pas convenablement », lance un professeur. Des étudiants des autres facultés, à savoir la faculté de Droit et des sciences politiques, les départements de Gestion et de Sociologie, la faculté de Médecine, disent ne pas être confrontés à ce problème.

« Nous sommes sur le point de terminer la semestre paire. Les examens sont en cours », indique une source auprès de la faculté de Gestion. Le président de l'Université d'Antananarivo, le professeur Mamy Ravelomanana, a affirmé le 14 septembre que les activités pédagogiques se poursuivaient malgré la grève du Seces. Le Seces, de son côté, persiste et signe. Il prépare une énième assemblée générale, ce jour, pour décider de la suite de leurs revendications.