Madagascar: Projet « pipeline Efaho » - 1 000 tuyaux débarqués au port d'Ehoala

En provenance de Turquie, le bateau portant l'enseigne de « Triumph » a débarqué au port d'Ehoala hier.

1 000 tuyaux d'une longueur totale de 11 km ont été réceptionnés, hier. Ce sont les premiers pipelines servant à réaliser le projet de grande envergure « Pipeline Efaho » dans le Sud.

Il s'agit, notamment d'un projet de conduite d'eau mesurant en tout 97 km au départ du fokontany d'Esalo, dans la commune rurale de Manambaro, district de Taolagnaro, dans la région Anosy, jusqu'à Ambovombe dans la région Androy. Une forte délégation composée du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidiniavo Ravokatra, du ministre de la Pêche et de l'Économie Bleue, Paubert Mahatante, et du Conseiller spécial auprès de la Présidence de la République, Tianarivelo Razafimahefa, accompagnés par le gouverneur de la Région Anosy, Voahary Rakotovelomanantsoa, le gouverneur de la Région Androy, Soja Lahimaro Tsimandilatse ainsi que des notables des deux régions, ont réceptionné ces matériels nécessaires à la réalisation de ce grand projet.

« Ce n'est qu'une première vague de cargaison puisque d'autres bateaux vont encore débarquer pour transporter les autres pipelines restants », a fait savoir le ministre en charge de l'Eau, de l'Assainissement et d'Hygiène, Fidiniavo Ravokatra, hier à Taolagnaro.

%

Éradiquer le kere

Et lui de préciser que ce projet a été lancé officiellement le 22 avril 2023 à Ambovombe mais des travaux préparatoires d'ordre technique, environnemental, social et organisationnel ont encore été menés jusqu'à ce jour. « Il s'agit d'une vision de l'ancien président Andry Rajoelina et sa réalisation est le fruit de son leadership, poursuivi par le gouvernement collégial actuel.

Le pipeline Efaho a ainsi bien démarré et se poursuit actuellement », a-t-il enchaîné. Il est à rappeler que ce projet « Pipeline Efaho » traverse 60 villages au niveau des 3 districts, à savoir Taolagnaro, Amboasary Sud et Ambovombe. Outre l'alimentation en eau potable de la population locale, il est également destiné à irriguer les plaines de Sampona, Maroalopoty et Maroalomainty.

Grâce à ce projet, 460 000 personnes, en tout, auront accès à l'eau potable tandis que 80 000 ha de terres agricoles seront irrigués. Par ailleurs, 120 points d'eau destinés au bétail y seront mis en place.

L'objectif consiste à éradiquer le kere dans le Sud tout en contribuant au développement socio-économique des régions dans la partie australe de la Grande île. La population locale sera en même temps plus résiliente face au changement climatique.

80 millions de dollars

Parlant du financement de ce projet de grande envergure, les travaux de construction des pipelines coûteront la bagatelle de 80 millions de dollars. Ce financement est issu d'un prêt à des conditions commerciales auprès de la Trade and bank development (TDB) et de la mobilisation d'une partie des allocations de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (FMI). En revanche, l'entreprise chinoise Top international engineering corporation se charge de la réalisation de ces travaux.