Madagascar: Allianz World Run - 6 698 km parcourus en 90 jours par Alvine

Le spécialiste du trail long Jeannot Avotraniaina alias Alvine dicte sa loi à l'Allianz World Run. Il a réalisé un parcours gigantesque de 6 698 km en trois mois.

Et de quatre pour Jeannot Avotraniaina Tahirinirina dit Alvine Tax. Il a remporté pour la quatrième fois d'affilée l'Allianz World Run (AWR) à Madagascar et dans le continent. Le sociétaire du Crown Athletics Antsirabe a pu parcourir 6 698 km en 90 jours soit environ 4 fois la longueur de la Grande île.

La course a débuté le 23 juin et n'a pris fin que le 21 septembre dernier. C'est le double de ce qu'il a accompli en 2020, notamment 3 003 km, alors qu'en 2022, il avait fait 5 020 km.

« L'AWR a été mon premier challenge dans mes débuts en course à pieds et m'a emmené à progresser et à m'immerger totalement dans le monde du trail. Ce challenge m'a permis de me faire connaître pour la première fois auprès du public. J'ai couru pour la bonne cause lors de chaque édition durant lesquelles j'ai toujours obtenu la première place.

C'est touchant de savoir que les kilomètres accumulés vont pouvoir aider les plus nécessiteux », s'est réjoui Alvine. En effet, chaque km qu'il a effectué à pied dans la journée était comptabilisé. Alvine se lève tôt le matin avec une seule chose dans la tête : marcher. Des fois, il ne rentre que dans la soirée.

« Un soir vers 21h, quand j'étais en route pour rentrer chez moi, un bandit m'a suivi. Au fur et à mesure que je courais, je le voyais se rapprocher de moi. Mais quand je me suis posé près du complexe sportif de Betongolo, j'ai augmenté mon rythme et là, il m'a interpellé en me disant de m'arrêter. Je ne me suis évidemment pas arrêté, puis je l'ai perdu de vue », a-t-il raconté.

« En général, je fais le tour Ambohipo-Iavoloha- By-pass-Ambohimanambola- Rocade- Tsarasaotra- Ivato-Andranomena et Anosizato. Les dernières semaines ont été rudes car je devais faire au moins 100 km par jour. Le dernier jour, je n'ai pas dormi. Je suis juste rentré à la maison pour charger mon téléphone puis je suis reparti », a-t-il expliqué. La deuxième place a été remportée par Jonah Fredy Rajaonarison avec 6 608 km au compteur tandis que Solofo Rakotondravelo a complété le podium en parcourant 6 269 km.

1.927.693 km parcourus soit 48 fois le tour de la terre

L'équipe d'Alefa Mada, dirigée par le capitaine Faliana Rasaminirina, continue de se démarquer en se classant à la 2ème place mondiale, avec une moyenne de 286 km parcourus par coureur. A ce jour, l'équipe est toujours la première équipe africaine en nombre de km parcourus et en nombre de participants.

Pour la cinquième année consécutive, Allianz Madagascar participe à l'Allianz World Run, une compétition mondiale organisée depuis 8 ans par le groupe Allianz. Cette course de 90 jours rassemble chaque année plus de 11 000 participants répartis dans 65 équipes, et a pour but de soutenir des associations caritatives à travers le monde.