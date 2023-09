Madagascar: « WIP Work » - Une nouvelle application pour les chercheurs d'emplois

Les jeunes en quête d'emplois peuvent désormais s'inscrire sur la plateforme « WIPwork » pour simplifier leurs recherches. Elle permet aussi aux entreprises de trouver le candidat qui « match » le plus avec leurs attentes et exigences grâce aux algorithmes qui trient les CV.

Découvrir des offres d'emploi dans tous les secteurs et postuler en quelques clics. C'est l'objectif de la nouvelle application de recherche d'emplois, de stages et de formations « WIPwork » disponible gratuitement sur Play Store et App Store. De quoi est-il question ? C'est une plateforme de recrutement et de mise en relation directe, sans intermédiaire, pour les chercheurs d'emplois et les entreprises.

« WIPwork » s'associe au ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) pour favoriser l'insertion et l'employabilité de tous les apprenants du ministère ainsi que des sortants des universités qui lui sont affiliées à Madagascar. C'est dans ce sens que les deux parties ont signé, hier, un protocole de partenariat stratégique. « Afin de mettre le maximum de chances de son côté , le candidat peut se présenter en vidéo tout en remplissant tous les champs et critères préétablis dans son CV. Une fois son compte créé, il pourra lancer sa recherche d'emploi suivant ses critères et exigences ou postuler à des offres d'emplois, des stages ou encore aux formations disponibles », argue Regina Ramamonjisoa, responsable auprès de cette plateforme de recrutement nationale et internationale.

%

Avantages

Cette application est également une solution qui s'offre aux entreprises pour qu'elles puissent trouver des candidats qualifiés, gagner du temps dans le processus de recrutement, promouvoir leur marque employeur, gérer leurs offres d'emplois et diffuser des publicités et appels d'offres à moindre coût. L'algorithme de « matching » avancé utilise des critères spécifiques pour connecter de manière optimale les chercheurs d'emplois avec les entreprises correspondantes à leurs compétences, aspirations et valeurs. C'est aussi une plateforme ouverte à tous, quel que soit le niveau d'éducation ou les expériences professionnelles. Une formation de masse sera prévue très prochainement pour aider les chercheurs d'emplois à utiliser cette plateforme.

Employabilité

Gabriella Rahantanirina Vavitsara, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, n'a pas manqué de féliciter celles et ceux qui ont développé « WIPwork », un espace virtuel de rencontre du monde du travail et de la formation professionnelle. « Cette collaboration marque la volonté et l'engagement du ministère, à trouver des solutions durables, pour accompagner les jeunes à entrer dans le monde du travail. Cette signature de convention de partenariat public-privé va soutenir la mise en place de nouveaux mécanismes de l'orientation et de l'insertion professionnelle pour les jeunes sortants du système d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette plateforme va aider le ministère à adopter une nouvelle stratégie plus efficace pour gérer les offres et les demandes d'emplois et soutiendra les jeunes dans la recherche d'emploi », a-t-elle indiqué. A noter que tous les inscrits sur cette plateforme recevront un label d'approbation du METFP. Les formations dispensées par « WIPwork » seront également certifiées par le ministère.