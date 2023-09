Madagascar: Ankazobe - Un couple enlevé par des bandits

Dimanche dernier, deux personnes, un père de famille de 50 ans et une femme de 35 ans, ont été enlevés par des bandits armés. L'incident s'est déroulé dans le village de Talata Angavo, laissant la communauté locale sous le choc. Cela a commencé de manière terrifiante lorsque les bandits ont fait une entrée brutale dans le village, tirant en l'air pour intimider les résidents. Confrontés à cette menace armée, les habitants ont été contraints de rester tranquilles, craignant pour leur propre sécurité. La présence de ces criminels lourdement armés a semé la panique chez la population, qui n'a eu d'autre choix que de se terrer chez elle.

Les ravisseurs ont ensuite ciblé la maison d'une même famille, où ils ont enlevé les deux victimes. Un homme de 50 ans, chef de famille, et une femme de 35 ans ont été violemment arrachés à leur domicile, laissant leurs proches et leurs voisins en état de choc et d'incompréhension totale. Après avoir accompli leur acte odieux, les kidnappeurs ont pris la fuite, se fondant dans l'obscurité de la nuit, emportant avec eux le père de famille et la femme.

Face à cette tragédie, les forces de l'ordre locales ont été immédiatement alertées et sont rapidement intervenues sur les lieux. Une enquête approfondie a été lancée pour retrouver les responsables de cet acte de banditisme et secourir les deux otages. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour suivre les pistes possibles et assurer la sécurité de la population.