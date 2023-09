Madagascar: Antsiranana - L'immeuble de la Poste fait peau neuve

Le développement numérique, l'amélioration des services des Postes et des Télécommunications figurent dans le programme du développement de l'Etat. Cela exige une évolution, voire une transformation afin d'accomplir la noble mission, servir les citoyens !

Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications s'est rendu à Antsiranana, le vendredi 22 septembre 2023. Il a eu une journée chargée. Après avoir atterri à l'aéroport Arrachart, le cortège met le cap sur la commune rurale d'Antanamitarana où lui et son équipe ont lancé officiellement le hotspot wifi gratuit, et ont distribué des dons de téléphones solaires aux 25 chefs fokontany du district de Diego I et aux 5 chefs quartiers d'Antanamitarana, district Antsiranana II.

Ensuite, ils ont rendu visite aux étudiants du Lycée Albert Zafy pour leur livrer des tablettes avant de rouvrir la porte du grand bâtiment de la Poste qui a connu une énorme transformation. Construit pendant la période coloniale, l'édifice monumental et imposant situé au centre de la ville du Varatraza fait peau neuve. La salle d'accueil, les bureaux ont été somptueusement améliorés selon la modernité. Les clients bénéficieront d'une bonne qualité de service.

Dorénavant, les antsiranais peuvent admirer un établissement des plus superbes. L'immeuble de la Poste d'Antsiranana, bien que des activités étaient effectuées à l'intérieur, a fermé sa porte principale pendant plus de trois ans. Pourtant, durant tout ce temps, des travaux y ont été exécutés. « De l'extérieur, nous avons vu les grosses grilles verrouillées. Nous avons pensé que le bâtiment était fermé... ! Oh qu'il était silencieux le personnel. Ils nous ont réservé une grande surprise. Là voilà maintenant ! La poste est ré-ouverte. Elle a embelli... Elle est entièrement rénovée », Dj Mourchidy, l'animateur de la cérémonie d'ouverture, fait remarquer au public présent la transformation.

Par ailleurs, dans l'après-midi, le ministre s'est rendu à l'Université d'Antsiranana. Avant de distribuer des tablettes et des Smartphones, il a visité le bureau de la vitrine numérique, proposant de nouvelles activités à savoir un partenariat entre son département et l'UNA. En outre, Tahina Razafindramalo a effectué une descente sur Joffreville, une commune rurale située à moins de 40 km d'Antsiranana où ce premier responsable du MNDTP a promis de réhabiliter l'immeuble de la poste et un réseau wifi gratuit pour les habitants. Samedi 23 septembre 2023, monsieur le ministre et son équipe se sont envolés pour la capitale.