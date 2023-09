Afrique de l'Est: Unesco / Pidc - Feu vert pour les projets Mahaaloke et Manda

Le Bureau régional multisectoriel de l'Unesco pour l'Afrique de l'Est a tenu à présenter les projets ayant été retenus dans le cadre du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) 2023, pour Madagascar. Cela s'est déroulé, vendredi dernier, lors d'une conférence de presse à la salle commune des Nations Unies, à Andraharo. Il s'agit de deux projets : Mahaaloke, concocté par l'ONG Ilontsera et Manda, mis en oeuvre par l'ONG Sifaka.

Mahaaloke, un terme du Sud de Madagascar, qui signifie « prévention », est un projet de sensibilisation et de renforcement de capacités des journalistes sur les enjeux à l'accès à l'information à caractère public. En effet, 16 ans se sont écoulés et la loi sur l'accès à l'information est toujours en gestation et attend d'être votée. « L'objectif principal du projet Mahaaloke est de faire voter au plus vite ce projet de loi afin d'offrir aux journalistes un environnement de travail serein et sécurisé, mais aussi de fournir aux citoyens une garantie d'information fiable et de qualité », selon Lalaina Rakotonirina, de l'ONG Ilontsera.

Pour sa part, l'ONG Sifaka a souligné que Manda, un projet pour le renforcement de la protection des femmes journalistes à Madagascar, vise plutôt à renforcer les mesures de prévention et de réponses face aux violences et au harcèlement que subissent la plupart des femmes travaillant dans le domaine journalistique. D'après Harrison Ratovondrahona, du Studio Sifaka, « 70% des femmes journalistes ont révélé qu'elles ont subi, au moins une fois, des violences sexistes dans le cadre de leur travail, selon un sondage mené auprès des femmes travaillant au Studio Sifaka et celles de nos correspondantes dans les régions ». Dans ce cas, Manda s'engage à améliorer la sécurité et le bien-être de ces victimes, mais aussi contribuera à promouvoir un environnement professionnel respectueux et égalitaire.

Notons que sur les 130 candidatures reçues par l'appel à projet PIDC de par le monde, 43 ont été sélectionnées dont ces deux projets retenus pour Madagascar, selon l'Unesco.