Madagascar: Telma MVola - Deux nouvelles offres sur le marché

La marche vers la digitalisation à outrance de la Grande Île se poursuit avec Telma et M'Vola

Les deux partenaires historiques et non moins filiales du groupe Axian mettent à la disposition des usagers deux nouvelles offres.

Simple

Il s'agit en l'occurrence de deux offres regroupées dans la nouvelle gamme de services de Telma, accessible exclusivement via MVola et dénommée M'Kôzy dont la particularité est d'être simple, avec un accès immédiat et sécurisé. Cette nouvelle gamme est composée de M'Kaiky et M'Koragna. « Avec M'Kaiky, le client a 15 minutes d'appel vers tous les opérateurs et 1 Go d'internet valable pendant 48h à 4 000 Ar seulement. Avec M'Koragna, le client profite de 5 Go de réseaux sociaux Meta (Facebook Instagram, Messenger et Whatsapp) utilisable sur 7 jours, avec la possibilité de souscrire 2 fois par semaine. Et l'offre est à seulement 6.000 Ar », précise un communiqué de Telma et M'Vola. En tout cas, « avec la gamme M'Kôzy, Telma et MVola répondent à un besoin de plus en plus digital des Malgaches ».

A tout moment

A travers ces nouveautés, les deux marques leaders démocratisent Internet et permettent aux Malgaches de s'ouvrir au monde. En tout cas, se faisant uniquement via MVola, l'accès à ces offres est simplifié car l'achat et l'utilisation de ces offres peut se faire à tout moment, 24h/24 et 7j/7 depuis son téléphone, sans avoir à se déplacer. « Pour profiter de l'offre, il suffit donc de taper le #111*1*1# ou d'utiliser l'app MVola. Si le client n'a pas de solde, il suffit de se rendre auprès du réseau de cash points, Telma Shop ou Pop dans la Grande Île, et de réaliser un dépôt d'argent sur son compte MVola. Avec le service MVola Bank, transférer gratuitement de l'argent depuis son compte bancaire vers son compte MVola est également possible ».