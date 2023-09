Madagascar: Soanierana - Un détrousseur pourchassé par une foule en furie

Ce détrousseur y a presque laissé sa vie. Heureusement, les policiers sont arrivés à temps pour l'arracher aux mains de la foule en colère.

Vendredi soir, à proximité du rond-point connu sous le nom de « Paraky », dans le quartier de Soanierana, un pickpocket armé d'un long couteau à lame acérée a été appréhendé par les habitants locaux, alors qu'il tentait d'agresser une femme. L'intervention rapide des habitants a mis un terme à son acte criminel.

Selon les informations fournies par la police, l'incident s'est déroulé vers 18 heures dans ce quartier généralement paisible en journée, mais plus animé en soirée. Une femme était en train de se faire aggressée et ses cris de détresse ont alerté la communauté voisine. Les riverains se sont rapidement mobilisés pour venir en aide à la victime.

L'agresseur n'a pas eu l'occasion d'utiliser son arme, car il a été encerclé par des citoyens courageux déterminés à mettre fin à cette agression. Pris par surprise, l'assaillant a été soumis à la colère collective de la foule, subissant des coups avant l'intervention des forces de l'ordre. La police, alertée peu de temps après les faits, est rapidement intervenue pour rétablir l'ordre.

Le jeune homme blessé a été conduit au poste de police de la Sûreté urbaine de Tananarive, à Tsaralalàna, où il a reçu des soins médicaux avant d'être interrogé. Cet acte choquant d'agression souligne une fois de plus la montée de l'insécurité, une préoccupation non seulement pour les citadins, mais aussi pour les habitants des zones rurales. Ils expriment de plus en plus leur frustration face à l'augmentation des actes criminels et appellent à des mesures plus strictes pour garantir leur sécurité en ville.