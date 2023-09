Madagascar: Musique urbaine - Showcase hip hop à Tanjombato

Ils le disent et le répètent maintes fois, le rap n'est pas mort ! Pour le prouver, des activités sont organisées un peu partout dans la ville des Mille. Cette année, les lives et les spectacles de hip-hop ont le vent en poupe. Dimanche 1er octobre prochain, un évènement intitulé hip-hop party and show live se tiendra au Kolo'art Tanjombato à partir de 13 heures 30. Neuf collectifs monteront sur scène, à savoir Adamah Skay, Psykopasy, Laz, Ti-Ah, Masobongolava, VoayGang, Lezionita, Dabo, 102 Fihavanana. Le public entendra différentes sonorités. Du boom bap au drill en passant par le trap, toutes les générations auront leur part.

Le rap constitue un mouvement musical particulier. Sans parler de son esthétique, elle a une dimension sociologique et influence les jeunes de Madagascar en général et sa capitale en particulier. Souvent critiqué par les aïeux comme une musique de désordre incitant les jeunes à se noyer dans l'alcool, fumé de la drogue. En fait, le rap est l'un des genres musicaux les plus importants de ces trois dernières décennies. Les rappeurs malgaches sont considérés comme des Rado, Dox 2.0. La poésie, la littérature s'urbanisent, rajeunissent tout en gardant leurs bases : la conscientisation, la lutte contre l'inégalité. Alors, samedi prochain, grand-messe de rap se fera entendre au coeur de la ville des Mille.