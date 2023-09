Madagascar: Salon « Village Solidaire » - La première édition lancée à Ankorondrano

La première édition du salon « Village Solidaire » a été inaugurée, hier à la Tour Redland Ankorondrano. Plus de 30 partenaires, actifs dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation, ont présenté leurs initiatives à travers une cinquantaine de stands. L'événement a également proposé des ateliers littéraires, des ateliers numériques, des formations et des conférences.

Une clinique mobile a été mise en place pour permettre au public de se faire dépister contre le cancer du col de l'utérus, de vacciner les enfants de moins de 2 ans, les femmes enceintes et de lutter contre la Covid-19. Des consultations gratuites et une unité de don de sang étaient également disponibles.

A noter que la Fondation Orange finance plusieurs programmes à Madagascar, dont les Villages Orange, les Maisons Digitales pour les femmes, les Écoles Numériques, les FabLab Solidaires, ainsi que la promotion de la lecture et du livre. Françoise Cosson, déléguée générale de la Fondation Orange, a souligné l'engagement des fondations du Groupe en faveur du bien-être et du vivre-ensemble au sein des populations locales. Elle a également mis en avant la réactivité de la Fondation Orange face aux situations d'urgence, en tirant parti des outils numériques pour accélérer le développement social et économique.