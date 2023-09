Maroc: Tanger / Tétouan / Al Hoceima - La CRDH tient sa 9è réunion ordinaire

Tanger — La Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a tenu, vendredi à Tanger, sa 9è réunion ordinaire, consacrée à l'évaluation du bilan des actions de la commission depuis la dernière réunion et l'approbation de son plan d'action pour 2024.

S'exprimant lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi n°76-15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), la présidente de la CRDH, Soulma Taoud, s'est arrêtée sur le bilan des actions et activités de la commission régionale entre les huitième et neuvième réunions, soulignant la présence de la commission dans le rapport annuel du CNDH intitulé "Redéfinir les priorités pour consolider l'effectivité des droits", rendu public le 10 mai dernier, indique un communiqué parvenu lundi à la MAP.

Mme Taoud a mis l'accent sur l'augmentation du nombre de plaintes reçues, dont une partie importante concernent les détenus et portent sur plusieurs sujets (médicalisation, scolarisation, expulsion et détention, allégations de mauvais traitements, préavis de grève de la faim...), soulignant que la surpopulation carcérale est l'un des problèmes les plus importants qui contribuent à la complexification des conditions de détention, d'où la nécessité d'accorder une importance particulière au soutien psychologique des détenus.

Elle a précisé que la commission a traité et assuré le suivi de plusieurs questions d'actualité liées à la garantie du droit à l'éducation pour les enfants victimes des conflits familiaux, à la protection des droits des personnes hospitalisées des les établissements psychiatriques, et à l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi qu'à l'immigration et l'asile, notamment en matière d'obtention et de renouvellement des cartes de séjour.

La responsable a, à cet égard, relevé que la commission envisage d'ouvrir le débat sur plusieurs questions préoccupantes, telles que la violation des droits économiques et sociaux des travailleurs de la Promotion nationale, les moyens de faciliter l'inscription au registre social unifié, et la poursuite de l'envoi des rapports aux autorités compétentes accompagnés de recommandations réalistes et faisables.

Elle, par ailleurs, mis en avant les différents séminaires et tables rondes organisés par la commission régionale, ainsi que ceux auxquels elle a participé entre avril et septembre, qui ont traité de plusieurs questions d'actualité, dont la réforme du Code de la famille, le droit à un environnement sain et au développement durable, et les droits des enfants, notant que la commission a contribué à l'encadrement d'une quinzaine d'activités.

Pour sa part, la directrice exécutive de la commission, Souad Nejjar, a présenté les grandes lignes du plan d'action pour 2024, notamment celles liées aux domaines de la protection, de la promotion et de l'évaluation de l'effectivité des droits dans les politiques et les programmes régionaux.

Quant à Hajar El Khamlichi, membre de la commission, elle a présenté le mémorandum du CNDH sur "Le droit à l'eau: des approches pour faire face face au stress hydrique au Maroc", mettant l'accent sur la situation dans la région.

Cette réunion a été marquée par l'approbation des rapports réalisés par les membres, ainsi que du plan d'action, qui a été enrichi par les remarques et les suggestions des participants, qui ont souligné la nécessité de poursuivre la coordination et de déployer davantage d'efforts pour atteindre les objectifs souhaités et assurer une protection effective des droits de l'Homme, en particulier pour les groupes vulnérables.