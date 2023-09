Sénégal: Diplomatie - La cuisine pour rapprocher l'Asie et le Sénégal

Une dizaine d'Ambassades d'Asie ont organisé, samedi passé, à Dakar, un tournoi culinaire de leurs pays respectifs. L'objectif est de rapprocher, avec l'art de la table, les peuples de cette partie du monde au Sénégal.

Du « yakitori » ou du « tako yaki » japonais, du riz cantonnais ou du « mapodofu » chinois, du curry ou du poulet shashi indien, du « kimchi » ou du « gimban coréen, du « kubideh kebab » ou du « shirazi salad » de l'Iran, de la salade de papaye ou des nouilles sautées de la Thaïlande, etc. La cuisine asiatique était en fête samedi dernier dans les jardins de l'hôtel King Fahd palace. C'était à l'occasion d'un tournoi culinaire et de golf organisé par les Ambassades de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iran, du Japon, de la Corée du Nord, de la République de Corée, de Malaisie, du Pakistan et de la Thaïlande.

Ces 10 Ambassades de pays asiatiques à Dakar, en coopération avec le Golf club de la Pointe des Almadies, ont partagé, avec les Sénégalais, un échantillon de leur célèbre tradition culinaire. « Je crois que cet événement pourrait renforcer les contacts entre les peuples ; non seulement entre les diplomates et les responsables du Gouvernement sénégalais, mais aussi avec le secteur privé », souligne le Doyen du corps diplomatique asiatique accrédité à Dakar, l'Indonésien Dindin Wahyudin.

L'Asie, rappelle le diplomate, est un continent très dynamique, avec la plus grande population du monde, environ 4,66 milliards d'habitants, soit l'équivalent de 59,76 % de la population mondiale. Son développement économique, ajoute-t-il, est des plus rapides au monde. Dindin Wahyudin qui en a profité pour faire le point de la coopération entre les pays susmentionnés et le Sénégal a soutenu que les Ambassades des pays asiatiques à Dakar sont fermement engagées à renforcer les relations bilatérales avec le Sénégal. En effet, avec sa culture diversifiée, l'Asie offre une variété de saveurs plus alléchantes les unes que les autres. « Je crois que pour nous, ici, à Dakar, nous sommes également obligés de mettre en oeuvre « l'esprit des relations Asie-Afrique » de diverses manières possibles », souligne l'Ambassadeur.

Après le tournoi de golf, les invités ont dégusté la savoureuse et riche cuisine asiatique. Ils ont fait la queue au niveau des différents stands pour les bons plaisirs du palais. Au stand thaï, par exemple, un des officiels, Papada Pakdethanakul, et ses collègues sont occupés à servir les amateurs de bon goût en quête de nouvelles sensations. C'est le cas également au niveau des stands de leurs pays respectifs avec Zhou Yueqing de la Chine, Maki Kawabata du Japon, Nawon Kim de la République de Corée ou encore Ali Reza Vazin de l'Iran. Ils sont contents de faire leur découvrir leur cuisine aux Sénégalais.