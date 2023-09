Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - 70 étudiants reçoivent leurs parchemins

L'Université des Innovations Culturelles et des Métiers du Virtuel de Côte d'Ivoire a procédé à la remise de diplômes de 70 étudiants en fin de formation, le samedi 23 septembre 2023 à Abidjan-Cocody au sein de l'établissement .

Plusieurs diplômes ont été délivrés dans les domaines notamment des sciences de l'information et de la communication, médias cyber et sécurité, des sciences économiques et de gestion, mines, pétrole et géologie .

L'unité, l'élément-clé de la nation

Le parrain de cette cérémonie, le député de Zuénoula Djé Bi Djé a félicité les jeunes diplômés pour leur succès qui selon lui se résume grâce à deux principes de vie, la discipline et le travail. « Grâce à la discipline et le travail, vous êtes diplômés aujourd'hui et les portes s'ouvrent pour vous. Il manque un élément essentiel. L'élément d'unité de la nation. Vos diplômes ne serviront à rien si vous vous retrouvez seuls et isolés.

C'est au sein d'une nation que ce diplôme sera utile », a fait savoir l'honorable Djé Bi Djé. Selon Kamaté Bahouman André, Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche en Information, Communication et Arts (Ufrica), les étudiants ayant réussi leur diplôme sont invités à être des quêteurs du savoir «Je suis très heureux d'abord parce que je suis enseignant et qu'il y a en face de moi des élèves qui ont réussi. Il n'y a pas de raison d'être triste quand après quelques années on décroche un parchemin.

Je pense que vos parents vous voyant superbement bien habillés ne regrettent pas de vous avoir conduit sur le chemin du savoir. Et c'est ainsi que tous les jeunes de la Côte d'Ivoire devraient être. Des jeunes studieux, des jeunes engagés sur le chemin du savoir plutôt que de se retrouver je ne sais où pour des raisons qui dépassent tout entendement.», a t-il déclaré. Dr Seni Ehouman, directeur général par intérim de l'Université des Innovations Culturelles et des Métiers du Virtuel a mentionné que cette cérémonie de graduation permet d'honorer les diplômés en fin de cycle ayant soutenu un mémoire de Licence ou de Masters au cours de l'année.

«La promotion 2022-2023 représentée par les étudiants s'est démarquée par les études en validant les unités d'enseignement constituants nos maquettes. Ils se sont soumis à l'exercice de soutenance de mémoire en présence d'un jury régulièrement constitué. C'est pourquoi nous sommes réunis en ce jour solennel pour féliciter nos étudiants qui ont brillamment soutenu leurs travaux d'une part et magnifier également les meilleurs étudiants d'autre part.», a- t-il relevé.

Ange Aimée Boli représentante de la deuxième promotion des étudiants a exprimé sa reconnaissance au corps professoral, à l'administration et aux parents. Pour elle, ce diplôme de Licence est aujourd'hui le fruit de sacrifices personnels, de nuit blanche, d'effort acharné et de moment de victoire qui symbolise leur engagement envers leurs objectifs et leurs capacités à atteindre l'excellence. Rappelons que Uic- Mev compte 10 filières et collabore avec certaines universités publiques et privées telles que l'université Alassane Ouattara, l'Ucao etc...en termes de partenariat.