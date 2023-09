Sénégal/Cote d'Ivoire: CAN « Côte d'Ivoire » 2023 - Trophy Tour Total Energie Marketing Sénégal - le trophée continental entame sa tournée à Dakar

Le trophée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations «Côte d'ivoire» 2023 a débuté sa tournée continentale à Dakar. La cérémonie de présentation aux partenaires s'est tenue ce lundi 25 septembre à l'esplanade du monument de la Renaissance Africaine.

En prélude à la Coupe d'Afrique des nations « Côte d'ivoire » 2023, l'emblématique trophée africain a entamé sa tournée continentale à Dakar. Elle a été présentée ce lundi 25 septembre, lors d'une cérémonie de présentation qui s'est déroulée ce lundi 25 septembre à l'esplanade du monument de la Renaissance Africaine.

« Pour partager l'emblématique trophée de la Coupe d'Afrique des Nations « Côte d'ivoire » 2023 avec le plus grand nombre, Total Énergies et la confédération Africaine de Football (CAF) lui font faire une escale dans 17 des pays africains qualifiés pour la compétition. Un voyage exceptionnel dont la première étape se déroulera à Dakar les 25 et 26 Septembre.

Elle réunit les passionnés de football autour d'un prestigieux trophée de la 34 édition de la coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 13 Janvier au 11 Février 2024 en côte D'ivoire », souligne Badara Mbacké, Directeur General de la Total Energies Marketing Sénégal

Dans sa présentation, ce dernier n'a pas manqué de se réjouir du plaisir qui l'anime d'être un partenaire du football africain. « Nous sommes ravis d'accueillir ici, à la place de la renaissance Africaine à Dakar qui représente tout un symbole et au-delà du Sénégal, la première étape de cette tournée qui marque aussi le coup d'envoi de l'édition 2023 de la compétition. Être le partenaire du football Africain est une vraie fierté. C'est un sport universel, fédérateur et l'expression de la convivialité, de l'enthousiasme et, bien sûr, de l'énergie », soutient-il.

%

« A cette occasion, l'une des lampes solaires Total Energies, la pocket sunshine, qui a été conçue dans le cadre du programme d'accès à l'énergie dont la gamme Sunshine est proposée dans près de 40 pays, se met aux couleurs de la Total Energies CAF coupe d'Afrique des Nations, Côte d'ivoire 2023, dans une édition limitée », ajoute-t-il.