Sénégal: Qualifications CAN féminine 2024 / Sénégal - Mozambique (1-1, 2-1) - Les «Lionnes» arrachent la qualification pour les barrages

Dos au mur après le nul (1-1) concédé vendredi dernier lors de la manche aller, l'équipe du Sénégal a remporté le match retour qui l'a opposé hier, lundi 25 septembre au stade Lat Dior de Thiès au Mozambique (1-2). Les «Lionnes» se sont arrachées pour venir à bout d'une accrocheuse équipe mozambicaine et se qualifier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2024. Les « Lionnes » affronteront l'Égypte au deuxième tour.

L'équipe du Sénégal a décroché hier, lundi 25 septembre, sa qualification pour le second et dernier tour des préliminaires de la CAN 2024. Tenues en échec au match aller ( 1-1), les Lionnes ont remporté face au Mozambique la manche retour jouée au stade Lat Dior de Thiès sur demande de la Fédération mozambicaine de football. Les Lionnes se sont arrachées pour venir à bout d'une accrocheuse équipe de Mozambique (2-1). Dos au mur, les Lionnes ont pourtant frôlé une élimination après le but matinal inscrit par le Mozambique à la 12ème minute (1-0). Acculées, les Protégées de Mame Moussa Cissé ne tardent pas remettre les pendules à l'heure deux minutes avec le but de la tête marquée par Mama Diop.

Les deux équipes se quittent sur le score de parité à la mi-temps (1-1). Au retour sur la pelouse, les Lionnes accentuent sa domination et parviennent à assiéger le camp mozambicain. Très incisive dans sur le front de l'attaque, Coumba Sylla Mbodji est dans tous les coups. La domination sera stérile au vu de ce manque d'inspiration et surtout de la maladresse dans le dernier geste. A l'image de ce tir complément raté sur cette franche occasion (52e minutes).

%

A la 83e minute, le sélectionneur effectué un changement en relançant l'attaquante Hafsatou Malado Diallo à la place du milieu de terrain Safiétou Sagna. Le Sénégal va en profiter pour forcer la décision et percer la défense. Sur une passe en profondeur de Korka Fall, Nguénar Ndiaye parvient à se défaire d'une défenseure. Elle enchaine par un tir croisé du pied gauche et faire trembler les filets (2-1). Le but de la délivrance ! Le Sénégal peut souffler et peut valablement entrevoir une deuxième CAN D'affilée. Il lui reste désormais à franchir le dernier tour qui l'opposera à l'Egypte qui a facilement écarté l'équipe de Sud Soudan