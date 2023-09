Niger: 'C'est Dieu qui vous envoie dans nos maisons' - Dans un contexte de famine et de coup d'État, des communautés de base viennent en aide à des familles isolées

Dosso — "Malgré l'incertitude dans laquelle vit le pays après le coup d'État du 26 juillet, nous continuons à travailler. Les récoltes dans tout le Sahel sont ruinées et la fermeture des frontières, surtout celle du Bénin, fait que la nourriture se fait de plus en plus rare et que les prix augmentent de façon alarmante". Le Père Rafael Casamayor est missionnaire dans la communauté de Dosso, diocèse de Niamey, et raconte à l'Agence Fides la campagne qu'ils organisent dans la mission pour faire face à la famine.

"Le Niger s'est retrouvé isolé dans un moment aussi délicat et difficile à cause du manque de pluie, des mauvaises récoltes, de la disparition de l'aide internationale et de la fermeture des frontières dans un pays intérieur. Dans ce contexte, explique le Père Rafael, dans notre mission de Dosso, nous nous sommes engagés à aider les familles les plus défavorisées qui vivent déjà des situations difficiles, devenues presque impossibles pour elles. Nous avons décidé de le faire le plus discrètement possible afin de ne pas créer de tensions au sein de la communauté, comme cela semble avoir été le cas à d'autres moments. Les quatre communautés de base de la mission seront responsables, car ce sont elles qui connaissent vraiment la situation des familles les plus défavorisées. Notre intention est d'organiser différentes distributions en fonction de nos possibilités et des événements en cette période très incertaine".

Le Niger fait partie du Sahel, une vaste zone située entre le désert du Sahara et la savane africaine où se trouvent les pays les plus pauvres de la planète. Le changement climatique influence fortement cet immense espace où les récoltes se font plus rares et les famines plus récurrentes. Cette année semble en être l'illustration, les précipitations ont été insuffisantes et les récoltes ont été détruites sur de vastes étendues.

"Pour aggraver la situation, rapporte le missionnaire, après le coup d'État du 26 juillet, les frontières avec les pays de l'OCDE ont été fermées, notamment avec le Bénin, d'où provient la grande majorité des denrées alimentaires. L'aide de nombreuses organisations internationales a également été supprimée, ce qui a entraîné une augmentation des prix des denrées alimentaires de base, la difficulté de les trouver et la menace d'une famine pour les plus pauvres, qui a déjà commencé à se faire sentir. Avec le conseil paroissial de notre mission, nous avons étudié un projet sur la façon dont nous pouvons intervenir. Nous sommes tous pauvres ici, à commencer par tous les membres de la communauté chrétienne, mais personne n'a reculé. Nous demanderons de l'aide pour les plus démunis, chrétiens ou musulmans, les plus pauvres de la ville. Mais nous devrons garder à l'esprit que nous pourrions générer de gros problèmes de jalousie, d'envie, de privilèges au sein de la communauté. C'est pourquoi nous avons décidé de confier le projet aux quatre communautés de base qui connaissent les quartiers et les gens. Les responsables établiront discrètement une liste des familles en situation de faim et se chargeront de la distribution de la manière la plus confidentielle. La première a eu lieu la semaine dernière, de nuit, dans les endroits les plus reculés, les plus petits et les plus humbles, avec les personnes les plus simples, surprises de nous voir nous accueillir en disant : "C'est Dieu qui vous envoie chez nous. Vous ne pouvez pas imaginer la situation que nous vivons...".

"Nous sommes rentrés à la mission au milieu de la nuit, excités et pleins de joie, avec l'intention de revenir le mois prochain. Nous allons donc de l'avant et nous continuerons, si Dieu le veut".