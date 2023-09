Tunisie: Le mouled à kairouan - Une belle tradition indémodable

Depuis l'époque aghlabide et jusqu'à nos jours, Kairouan a toujours réservé un accueil exceptionnel au Mouled qu'on célèbre le 12 rabia al awal de chaque année lunaire, soit demain pour cette année.

Cette fête religieuse symbolise le passage des ténèbres à l'espoir. D'ailleurs, la ville de Kairouan a pu, pendant des siècles, véhiculer ces valeurs humaines héritées du Prophète Mohamed. En effet, les citoyens et les responsables à tous les niveaux ont parfaitement conscience des agréments qui accompagnent la célébration de cette fête religieuse qui attire chaque année des milliers de visiteurs de Tunisie et du monde arabe. Ainsi, l'année dernière, plus de 900.000 personnes ont assisté aux différentes festivités marquant la célébration de la naissance du Prophète Mohamed et ont bien apprécié les concours de lecture du Coran dans les différentes mosquées, les spectacles variés qui s'accordent à merveille avec la piété kairouannaise, les jolis tapis et guirlandes accrochés aux murs, les rues illuminées jour et nuit, les odeurs d'encens et d'eau de rose dans l'air, les chants soufis à la gloire du Prophète, entonnés surtout au mausolée d'Abou Zomaâ El Balawi, et les cérémonies de circoncision gratuites au profit d'enfants nécessiteux.

Les festivités revêtiront une dimension internationale

Notons dans ce contexte que l'Association du Mouled a prévu plusieurs manifestations spirituelles et religieuses qui s'étalent du 19 au 28 septembre, et ce, pour célébrer comme il se doit la naissance du Prophète. D'ailleurs, l'association, avec la collaboration des responsables régionaux et des ministères du Tourisme et de l'Artisanat et de la Culture, a organisé, le 20 septembre à Tunis, une journée promotionnelle et commerciale des produits du terroir propres à la Cité aghlabide, un avant-goût festif sur tout ce qui attend les visiteurs qui se rendront à Kairouan et qui seront heureux de découvrir l'ambiance religieuse, l'amour discret du monde et des êtres, la vocation sacrée dans les mosquées et mausolées, une tendance à la joie pure et simple et une sensation de bien-être et de sérénité. Et on espère accueillir plus d'un million de visiteurs, heureux de pouvoir découvrir cette ville aux multiples facettes, cité de découvertes et de talents créatifs.

En fait, Kairouan occupe une place privilégiée dans le coeur des musulmans après La Mecque et Médine. Héritière du premier campement en Ifriqiya des conquérants musulmans, elle fut capitale royale puis ville sainte. D'ailleurs, Kairouan fut, à son heure de gloire, une capitale du savoir vers laquelle se tournaient les savants du Maghreb et du Machreq qui désiraient se perfectionner dans divers domaines, dont la philosophie, la poésie, la médecine et les mathématiques.

Et parmi les manifestations prévues pour le Mouled figure la conférence du Mouled qui vient consacrer la pensée islamique éclairée et modérée avec la participation de chercheurs tunisiens et étrangers et plusieurs imams et haut cadres du ministère des Affaires religieuses.

En outre, on pourra assister à des spectacles de chant soufi et de chants liturgiques avec la participation de troupes tunisiennes, syriennes et algériennes, à des colloques relatifs à la vie du Prophète, à des journées d'animation avec des troupes de soulamia, à des expositions de produits d'artisanat, à une foire commerciale nationale, à des joutes poétiques, à des concours de lecture du Coran et à des dégustations d'assida et de makroudhs dont aucune pâtisserie n'a pu prendre sa place royale.

Notons que la fête du Mouled est une occasion pour rédiger des contrats de mariage et pour rendre visite aux futures mariées auxquelles on offre le «moussem». En outre, c'est une occasion de booster la vie économique et sociale puisque tous les hôtels affichent complet, tous les commerces et les restaurants sont heureux de voir leurs chiffres d'affaires augmenter et le souk, avec ses boutiques d'artisanat, grouille de monde jusqu'au petit matin, avec une cacophonie de voix et de chansons religieuses.