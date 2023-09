Afrique: L'EST sait voyager - Les feux au vert !

Après avoir pris option en prévision de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la C1 africaine en ramenant une victoire de Yamoussoukro devant l'AS Douanes, les «Sang et Or» ont démontré qu'ils sont désormais sur la bonne voie en allant remporter le classico à Sfax.

Depuis qu'il a repris en main l'équipe à la fin de la saison écoulée, Mouine Chaâbani est constamment sous les feux de la critique. Ses détracteurs lui ont toujours reproché d'être à court d'idées pour offrir un jeu spectaculaire digne de la grandeur de l'Espérance.

Sauf que les observateurs les plus avertis le savent très bien : il n'est pas facile de donner un cachet de jeu à une équipe, deux mois après sa formation. Or, à ce jour, la composition définitive de l'ossature de l'équipe n'est pas encore affinée. L'avant-centre brésilien, Rodrigo Rodriguez, attend toujours qu'une place se libère. Pour ce faire, la direction du club mène des négociations ardues avec l'Algérien Riaydh Ben Ayed et le Jordanien Faysal Abu Zraiq.

C'est dire que, tant que Rodriguez ne joue pas et en attendant de voir à l'oeuvre Bilel Sahli, il est encore tôt de définir le style de jeu de l'EST, version 2023 /2024.

Un seul faux pas !

Bien qu'ils n'aient pas bénéficié d'une préparation d'intersaison proprement dite à cause de leur participation à la Coupe arabe des clubs champions, les « Sang et Or » ont réussi tant bien que mal leur entame de la saison. Un seul faux pas enregistré jusque-là quand ils se sont fait accrocher à Tataouine alors qu'ils menaient au score. Un match nul au goût d'une défaite qui a poussé les hommes de Mouine Chaâbani de redoubler d'efforts afin d'éviter un nouveau faux pas.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. Ils ont aligné, depuis, la passe de trois. De courtes victoires devant l'ES Métaloui, puis l'AS Douanes et enfin le classico de dimanche contre le CSS.

Sur ces trois victoires, les « Sang et Or » ont démontré qu'ils savent voyager à l'occasion de leurs deux dernières sorties. Après avoir pris option en prévision de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la C1 africaine en ramenant une victoire de Yamoussoukro devant l'AS Douanes une semaine auparavant, les « Sang et Or » ont démontré qu'ils sont désormais sur la bonne voie en allant remporter le classico à Sfax.

Un classico qui a vu le Brésilien Yan Sasse ouvrir son compteur en signant le but de la victoire. Une autre recrue étrangère s'est également distinguée contre le CSS. Il s'agit de l'Algérien Houssam Ghacha, auteur de la passe décisive qui a donné lieu au but de Sasse. Une pichenette redressant la trajectoire de la balle à destination de Sasse qui s'est trouvé en position royale, avant d'user de son talent pour signer un joli but.

Bref, la version 2023/2024 de l'Espérance de Tunis n'est peut-être pas encore affinée, mais ce qu'ont démontré les camarades de Raed Bouchniba (qui a rendu le couloir droit infranchissable) aussi bien à Yamoussoukro qu'à Sfax prouve qu'ils sont sur la bonne voie. Il manque encore la manière à l'équipe, mais les feux sont déjà au vert. A Yan Sasse et à ses coéquipiers de terminer le travail ce samedi en compostant leur billet pour la phase de groupes de la C1 africaine. Il faudra terminer le travail entamé à Yamoussoukro contre l'AS Douanes. La qualification à la phase de groupes de la C1 africaine est largement dans les cordes des Espérantistes. Il suffit de faire preuve du même réalisme et le tour est joué.