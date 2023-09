Tunisie: Exposition «Unframe» de Mehdi Bouanani, du 23 septembre au 14 octobre 2023 à la Galerie d'art Alexandre Roubtzoff à La Marsa - Une expérience artistique exceptionnelle

L'exposition personnelle «Unframe» de Mehdi Bouanani alias Dabro est une expérience artistique immersive exceptionnelle à travers les époques et les styles à laquelle nous convie la Galerie d'art Alexandre Roubtzoff à La Marsa du 23 septembre au 14 octobre 2023.

«Unframe» est un titre à la fois provocateur et évocateur, nous invitant à sortir des cadres conventionnels qui enferment habituellement les oeuvres dans le musée imaginaire. À travers cette exposition, Dabro soulève un dilemme captivant : allons-nous continuer à contempler passivement les oeuvres du passé ou oserons-nous les "toucher», les arracher à leur cadre d'origine et leur donner un nouveau souffle ?

L'exposition «Unframe» est un hommage aux portraits d'antan, réunissant le charme classique de la Renaissance et l'orientalisme pictural du XIXe siècle, avec une touche contemporaine. Dabro, en utilisant le charbon comme outil principal, crée des portraits saisissants qui servent de toile de fond à son travail. Cependant, ce qui distingue vraiment Dabro, c'est sa capacité à transcender les frontières du traditionnel. Il ajoute des éléments géométriques vifs et des bandes de couleurs explosives, créant ainsi de nouvelles perspectives visuelles qui transforment radicalement les portraits. Mais «Unframe» ne s'arrête pas là.

Dabro y insuffle également des touches de peinture naïve, insufflant une vitalité nouvelle et ludique à ses oeuvres. Cette juxtaposition crée une tension visuelle fascinante entre le poids de l'héritage artistique et la fraîcheur de la modernité. En fin de compte, «Unframe» est une déclaration audacieuse qui transcende les époques et les styles.

Dabro nous rappelle que l'art n'est pas figé dans le temps, mais plutôt une évolution constante, une conversation entre le passé et le présent. Cette exposition invite à explorer l'infini potentiel de la créativité et à célébrer l'union entre l'ancien et le moderne dans le langage universel de l'art. Mehdi Bouanani, alias Dabro, est un artiste contemporain renommé dont le travail transcende les frontières entre les époques artistiques. Ses oeuvres uniques combinent la tradition et la modernité pour créer un dialogue visuel captivant qui invite à la réflexion. «Unframe» est sa dernière exploration audacieuse de l'art et de l'histoire. Le vernissge aura lieu ce samedi à partir de 18h00.