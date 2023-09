Angola: Le Conseil de Sécurité Nationale accorde une attention particulière aux conflits et aux coups d'État

Luanda — La 2ème réunion du Conseil National de Sécurité s'est terminée lundi, à Luanda, au cours de laquelle ont été analysés les conflits dans le monde et les récents coups d'État en Afrique.

Sous la direction du Président de la République et Commandant en chef des Forces armées angolaises, João Lourenço, les membres du Conseil National de Sécurité ont examiné des questions sur la vie et le fonctionnement des corps de défense et de sécurité, les projets de Loi sur la Sécurité nationale et le projet du Statut organique du Service militaire de renseignement et de sécurité.

Lors de cette réunion, qui s'est déroulée au Palais Présidentiel de Cidade Alta, les membres ont analysé des questions considérées comme importantes, dans le cadre de la Défense et de la Sécurité du pays, en plus d'avoir pris connaissance de la situation des conflits dans le monde et du continent, notamment les coups d'État et le conflit à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Le Conseil National de Sécurité est composé de 23 membres, à savoir la Vice-présidente de la République, les présidents de l'Assemblée Nationale, de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour Suprême Militaire, du Procureur Général de la République, du Ministre de État et Chef de la Maison Militaire du Président de la République.

Le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, le ministre d'État pour la Coordination Économique, la ministre d'État chargée des Affaires sociales, ainsi que les ministres de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, de l'Intérieur, des Relations Extérieures, Finances, de l'Administration du Territoire et de la Justice et Droits de l'Homme font également partie du Conseil National de Sécurité.

Le Conseil comprend également le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le commandant général de la police nationale, le chef du Service national d'information et de sécurité, le chef du Service militaire de renseignement et de sécurité, le directeur général du Service de renseignement extérieur, l'inspecteur général de l'Administration d'État et le directeur général du Service d'Investigation criminelle.

Des membres invités et un groupe technique composé d'autres entités impliquées dans le domaine de la sécurité nationale participent également à la réunion.