Congo-Brazzaville: Personnes vivant avec handicap - Des déficientes auditives formées en photographie

Les jeunes filles et femmes sourdes et malentendantes sont en formation depuis un mois, à Brazzaville, pour l'apprentissage du numérique et de la photographie, explique le communiqué de presse publié le 25 septembre.

L'objectif de cette formation est de renforcer leurs capacités afin d'accéder à l'outil informatique et à la photographie ainsi qu'à rehausser leur niveau éducatif numérique.

La formation est organisée du 28 août au 27 septembre par l'organisation non gouvernementale, Young leaders association, en collaboration avec l'Observatoire handicap humanité (H20), par sa branche Collectif Liloba qui lutte contre les violences faites aux jeunes filles et femmes handicapées dans son programme biannuel 2022-2023 dénommé Lamouka, en français « Réveille-toi ».

Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des langues des signes et de l'insertion des personnes auditives commémorée chaque 23 septembre de l'année.

Le thème retenu pour la célébration de cette journée est «Un monde où les sourdes peuvent signer n'importe où ».

Au total, vingt-six déficientes et auditives sont formées dont quinze en informatique et onze en photographie.

Le critère de choix n'a été observé qu'au niveau du numérique, qui nécessitait un brevet d'études techniques. Cette formation a été baptisée la promotion Mireille Batsimba.

L'Observatoire handicap humanité a recommandé à cette occasion aux partenaires techniques et financiers de changer le paradigme socio-professionnel des jeunes filles et femmes sourdes et malentendantes.

« Nous lançons un appel de pied à tous les misonéistes d'avoir une vision optimiste dans le respect strict des Objectifs de développement durable pour permettre à la communauté des personnes vivant avec handicap d'être au grand rendez-vous du donner et du recevoir ainsi de participer équitablement au marché de l'emploi », a-t-il indiqué.