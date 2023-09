Congo-Brazzaville: Musique chrétienne - La chorale Tâ God souffle ses 10 bougies

Créée en 2013, la chorale Tâ God de la paroisse catholique Christ-Roi de l'Univers de Loandjili a célébré le 24 septembre son 10e anniversaire en présence des autorités, invités et paroissiens.

2013-2023, cela fait dix ans qu'a été placée sous les fonts baptismaux la chorale Tâ God en reconnaissance des valeurs morales et humaines incarnées par Monseigneur Godefroy Emile Mpwati, 1er évêque diocésain de Pointe-Noire issu du clergé local disparu en 1995. Des valeurs d'humilité, d'humanisme, de bonté reconnues par tous et rappelées par l'Abbé Alain Loemba Makosso, vicaire général et curé de la paroisse Christ Roi de l'Univers lors de son homélie.

Pour Dominique Itsoua, directeur technique adjoint de la chorale Ta God, « la célébration de ce dixième anniversaire est placée sous le signe du Christ et de sa bonté. Nos différentes activités sont à l'image de son amour pour nous. C'est vraiment sous le signe du Saint-Esprit que nous célébrons notre anniversaire ce jour », a t-il dit, ajoutant que « pendant les 10 ans de notre existence, en dehors des activités de l'église comme notre participation aux différentes messes par les chants, les animations lors des fêtes chrétiennes, les concerts religieux, nous avons aussi initié des actions à caractère social et charitable, comme l'aide aux personnes vulnérables et démunies, aux orphelins sans oublier les nombreux dons de sang faits au Centre interdépartemental de transfusion sanguine ».

%

Chorale composée en majorité des jeunes paroissiens, la chorale Tâ God ne manque pourtant pas d'ambitions et veut propager la parole de Dieu par la chanson. Pour ce faire, elle veut mettre sur le marché du disque un maxi single de trois chansons et compositions de ses musiciens « Aujourd'hui, nous comptons trois chants et nous voulons les mettre sur support cd ou clé usb pour qu'ils servent à la postérité » a dit le directeur technique adjoint de la chorale.

Ce projet figure au nombre des chevaux de bataille de la chorale qui veut aussi avec l'aide des autres paroissiens et personnes généreuses acquérir son propre matériel musical pour mieux servir l'œuvre du Très-Haut. « La moyenne d'âge de notre chorale est de 21 ans. Cette jeunesse quoique dynamique a besoin d'un encadrement digne pour son épanouissement, c'est ainsi que les personnes sages et vertueuses sont les bienvenues pour l'encadrement et l'accompagnement des jeunes, tout comme le soutien moral, spirituel et financier pour réaliser tous nos projets".

Un repas fraternel a été servi aux convives, aux paroissiens et aux membres de la chorale Tâ God à la fin de l'activité.