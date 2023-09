Afrique: Cop 28 sur les changements climatiques - Le Burkina Faso invité à Abu Dhabi

La ministre des Affaire étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba, a été reçue en audience par son homologue des Emirats Arabes-Unis, Sheickh Abdullah Bin Zahed Al Nahyan, en marge de la 78e session des Nations unies, à New York, le vendredi 22 septembre 2023. A l'occasion, le diplomate émirati a invité solennellement le Burkina Faso à prendre part au sommet de la Cop 28, qui se tiendra cette année, à Abu Dhabi.

Le Burkina Faso a été officiellement invité aux travaux de la Cop 28 sur le climat qui se tiendront d'ici à la fin de cette année, à Abu Dhabi aux Emirats Arabes-Unis. C'est ce qui est ressorti d'audience entre la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba et son homologue des Emirati, Sheickh Abdullah Bin Zahed Al Nahyan, le vendredi 22 septembre 2023, à New York. A sa sortie d'audience, Olivia Rouamba a fait savoir qu'il a aussi été question, au cours de l'entretien, de la situation nationale et internationale.

« En ce qui concerne l'actualité internationale, il s'est agi de la situation très actuelle du Niger et de la signature de l'Alliance des Etats du Sahel que le Mali, le Burkina et le Niger ont signé et qui les engage à se soutenir de façon réciproque sur le plan militaire », a declaré la cheffe de la diplomatie burkinabè.

A l'occasion, a-t-elle ajouté, Sheickh Abdullah Bin Zahed Al Nahyan a exprimé son inquiétude sur la situation dans la sous-région, exacerbée, selon lui, par la situation au Niger. « Nous avons préconisé l'approche diplomatique pour trouver une solution », a souligné Olivia Rouamba.

A cette entrevue, de l'avis du ministre en charge des affaires étrangères, les deux personnalités ont également passé en revue tous les projets et programmes communs entre les deux pays en vue de leur renforcement.

A New York(Etats-Unis)