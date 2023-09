Algérie: Tenue de la quatrième session du forum sino-arabe pour la réforme et le développement

SHANGHAI (Chine) — La quatrième session du forum sino-arabe pour la réforme et le développement s'est tenue mardi dans la ville chinoise de Shanghai, pour discuter des moyens de mettre en œuvre les résultats du premier sommet sino-arabe, avec la participation de représentants de la Chine et des pays arabes, dont l'Algérie.

Organisé par le ministère chinois des Affaires étrangères et le Centre d'études sino-arabe pour la réforme et le développement, le forum a réuni plus de 50 experts, journalistes, responsables au sein du gouvernement chinois et un certain nombre de personnalités arabes.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour les affaires du Moyen-Orient, Zhai Jun, a salué la qualité des relations sino-arabes dans divers domaines, citant des chiffres des échanges commerciaux qui se sont élevés à 430 milliards de dollars en 2022, soit le double par rapport à 2012, et l'importation par la Chine de l'équivalent de 270 milliards de tonnes de pétrole brut en provenance des pays arabes en 2022.

Evoquant la coopération sino-arabe, M. Zhai a rappelé un certain nombre de projets réalisés par son pays dans des pays arabes, dont le plus important est l'autoroute Est-Ouest en Algérie, affirmant que Pékin est prêt à travailler avec tous les pays arabes pour la concrétisation des recommandations du premier sommet sino-arabe tenu en 2022, dans la capitale saoudienne.

L'orateur a également mis en exergue l'importance du concept proposé par le Président chinois, Xi Jinping concernant la construction "d'un avenir commun" entre la Chine et les pays arabes, soulignant qu'il est "difficile pour un pays de se relever seul dans une situation de confinement", réaffirmant la volonté de la Chine de travailler avec tous les Etats pour relever les défis que le monde connait, notamment la reprise après la pandémie de Covid-19, le changement climatique et le terrorisme.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Khalid Mohammad Al-Manzalawi, a déclaré que les relations sino-arabes "fondées sur le soutien et la solidarité" ont continué à se renforcer, les deux parties étant parvenues à les hisser vers de nouveaux horizons après le premier sommet sino-arabe, "couronné de succès et qui a donné lieu à des résultats importants dont la volonté commune de ne ménager aucun effort pour la construction d'un avenir commun pour l'humanité".

Il a également souligné la volonté de la Ligue arabe de travailler avec la partie chinoise pour mettre en oeuvre les résultats du Sommet de Riyad, et ce dans tous les domaines politique, économique, social, sanitaire et environnemental.

Evoquant la cause palestinienne, M. Al-Manzlawi a salué la position de la Chine en faveur de la solution à deux Etats, relevant la poursuite des efforts de la Ligue arabe pour le recouvrement des droits légitimes du peuple palestinien, notamment l'établissement d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 et le soutien à la demande de la Palestine pour obtenir la qualité de membre permanent aux Nations Unies.

Dans une allocution prononcée à la clôture des travaux, l'ambassadeur du Forum des affaires de coopération sino-arabe au ministère chinois des Affaires étrangères, Li Chen, a salué les acquis obtenus grâce à l'initiative "la Ceinture et la Route" dans divers domaines, notamment les infrastructures, les secteurs culturels, de santé, d'énergie verte, et autres.

Il a également évoqué les initiatives proposées lors des deux ateliers par les experts et les médias "pour la promotion des relations sino-arabes, l'éradication de la pauvreté, la mise en oeuvre des recommandations du premier sommet sino-arabe et l'établissement d'une communauté sino-arabe".

Pour rappel, le Forum sino-arabe, qui est une plateforme importante pour le rapprochement entre les civilisations chinoise et arabe, s'est déroulé en présence de responsables gouvernementaux, d'experts et de médias des deux côtés chinois et arabe pour participer à l'échange de vues sur la coopération sino-arabe et les moyens de réforme et de développement ce qui permettra d'apporter des contributions positives à la concrétisation de l'initiative +la Ceinture et la Route+ et à la construction d'une communauté sino-arabe pour un avenir commun en cette ère nouvelle", selon les organisateurs.

Les première et deuxième sessions du Forum ont eu lieu en 2018 et 2019 respectivement à Pékin et Shanghai tandis que la troisième session s'est tenue en 2022 par visioconférence, après trois ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19 .